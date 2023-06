Tudo sobre Naafiri, nova campeã do LOL: veja história, habilidades e mais

A Riot Games trouxe mais detalhes de Naafiri, a nova campeã de League of Legends nesta quinta-feira (22). Ela atua, na verdade, com uma matilha (os cães de ferro, como é conhecida) que foi possuída ao entrar em contato com uma adaga amaldiçoada. A personagem é um Darkin, raça de seres demoníacos que foram presos dentro de diferentes armas, assim como Aatrox (preso em uma espada) e Rhaast (que está dentro da foice de Kayn).

Inicialmente, Naafiri chega para ser jogada como uma assassina da rota do meio, com seu lançamento previsto para o dia 20 de julho. O TechTudo foi a Los Angeles para conferir de perto mais detalhes da campeã e testar sua gameplay. Confira a seguir mais detalhes sobre a história e habilidades da campeã.

Naafiri conseguiu se libertar após uma matilha de cães atacar um explorador

Desenvolvimento da campeã

Naafiri tem seu visual baseado em cachorros selvagens da África, além de trazer traços tradicionais dos Darkins, com chifres, detalhes avermelhados, raiva no olhar e, claro, garras afiadas. Como ela não é um personagem humanoide, sua arma não é empunhada do jeito tradicional. Ao invés disso, a adaga está localizada na orelha da campeã, como se fosse um brinco.

Ela é inspirada no sentimento amedrontador de ser perseguido por um ou mais cachorros de rua. A ideia dos desenvolvedores da equipe era criar um campeão que representasse o pânico da indecisão entre correr ou não destes animais. Assim, Naafiri é uma canina que, assim como seus iguais na vida real, quer que as pessoas corram dela, mesmo que essa não seja a melhor das escolhas. Segundo a Riot, o desejo da caça faz os instintos bestiais de Naafiri aflorarem e seus poderes aumentarem.

A Darkin traz em seu kit de habilidades uma espécie de invocação de aliados, assim como Bel'veth e Yorick, outros personagens do game. Porém, os desenvolvedores da nova personagem não queriam que ela tivesse uma figura central ou um líder alfa definido. Assim, o jogador deve usar todos os cães em união, como se fossem um só.

Segundo o Gerente de Design responsável pela campeã, Stephen Auker, que falou com o TechTudo na visita à Riot Games, essa é a primeira campeã que atua constantemente com outros aliados. "Não há nada como uma matilha coordenada, apesar de casos parecidos (...) sabíamos que seria algo único, e é uma das assassinas mais simples de usar", afirmou o porta-voz.

Inclusive, Stephen reforçou a intenção de trazer Naafiri como uma opção suprir essa carência de um assassino de fácil execução, o que seria ideal para jogadores novatos. Esse ponto é de atenção da Riot há algum tempo, e aconteceu também com K'Sante, criado com um objetivo parecido: ser um tanque de gameplay mais complexa. Além disso, a nova campeã é apenas a quarta personagem associada aos Darkins, assim como Varus, Aatrox e Kayn, raça que é muito amada pela comunidade do MOBA.

História

Naafiri é uma poderosa Darkin que foi aprisionada dentro de uma adaga há séculos atrás. Ela estava destinada a ser uma grande líder de sua raça, até ser derrotada e colocada dentro de uma cripta em Shurima. A arma foi encontrada por um explorador, que, por um momento, Naafiri acreditou ser seu futuro hospedeiro. Porém, o homem era atento e sabia dos perigos de se tocar em uma arma Darkin. Assim, ele tomou muito cuidado para recolher o tesouro demoníaco sem permitir o contato direto com sua pele.

Após sair da cripta, o aventureiro se deparou com uma matilha de lobos famintos do deserto. Os animais atacaram o homem e roubaram todos os seus pertences, inclusive Naafiri. Com isso, a Darkin se apossou do corpo dos cães e espalhou seu domínio por todo o grupo. No final das contas, ela conseguiu mais de um hospedeiro, o que pareceu vantajoso em um primeiro momento.

Entretanto, logo Naafiri descobriu que o corpo de um cachorro não era tão forte quanto o de um humano - pelo menos não de forma individual. No entanto, não demorou para perceber que a força de seus hóspedes estava na matilha como um todo, ou seja, na união dos seres que agora ela dominava. Com isso, a campeã tem o objetivo buscar e juntar mais membros para sua matilha, retomar seu antigo nível de poder e acabar com todos que estiverem no seu caminho.

Habilidades de Nafiri

Naafiri é uma assassina, ou seja, tem muito dano e pouca resistência. Seu objetivo é atacar os inimigos de forma rápida para eliminar as maiores ameaças e se reposicionar de forma segura. Como sua lore indica, a gameplay se baseia em usar a adaga nos ataques e aproveitar a união dos cães, que agem em grupo. Ela é uma campeã corpo-a-corpo com muita mobilidade, mas que não tem controles de grupo efetivos em seu kit, assim como Zed, Akali e Katarina. Veja suas habilidades a seguir:

Passiva

Naafiri cria membros para sua matilha, que atacam junto a ela ou nos inimigos marcados pela personagem. Atingir campeões com suas habilidades ou eliminar os adversários atacados diminuem o tempo de recarga da passiva.

Adaga Darkin (Q)

Naafiri lança sua adaga na direção dos inimigos, causando dano físico e marcando-os como alvos. A habilidade pode ser reconjurada duas vezes e faz com que a matilha ataque o inimigo após seu uso. Além disso, a campeã se cura e aplica efeitos de sangramento por alguns segundos.

Caçada dos cães (W)

Naafiri se prepara por alguns segundos e avança com seu bando em direção ao inimigo. Além de causar dano, a habilidade diminui a velocidade dos adversários por alguns segundos. A matilha fica invulnerável no avanço e a quantidade de dano escala de acordo com o número de cães acumulados.

Esviscerar (E)

Naafiri e sua matilha se juntam e realizam um ataque em dash que causa dano aos inimigos através dos quais ela passa. Além disso, ela desfere um golpe no chão, dando dano em área. O tamanho da habilidade não é muito grande, sendo bastante útil em teamfights com adversários muito juntos. Ainda assim, é uma boa alternativa para assassinar mais de um oponente ao mesmo tempo.

Ultimate: O chamado do bando (R)

Naafiri reforça sua matilha e se prepara para caçar. A campeã ganha status adicionais por um período de tempo, que é redefinido ao eliminar um oponente. Além disso, ela ganha um escudo para se proteger durante o avanço, assim como visão de uma determinada área, até nos arbustos. Ao ativar a ultimate, o número de cães aumenta imediatamente.

*O jornalista Yuri Hildebrand viajou a Los Angeles a convite da Riot Games