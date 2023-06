TUDUM 2023: como assistir ao evento da Netflix ao vivo e o que esperar

O TUDUM 2023, evento da Netflix , acontece no Brasil em formato presencial a partir desta sexta-feira (16). Parte da programação, a live TUDUM: Um Evento Mundial para Fãs vai transmitir para o mundo todo os principais anúncios da plataforma de streaming direto do Auditório Ibirapuera, em São Paulo, no sábado (17) às 17h30 (horário de Brasília). Será possível assistir ao vivo pelo site do evento (www.netflix.com/tudum/global-event-pt) e no canal do YouTube . Anunciado como uma experiência imersiva, a programação segue até domingo (18) e os ingressos estão esgotados.

Participarão do evento as estrelas de filmes e séries em destaque neste ano. Estão confirmados Arnold Schwarzenegger (FUBAR), Henry Cavill (The Witcher), Gal Gadot (Mulher-Maravilha), Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca...), Chris Hemsworth (Resgate), além dos brasileiros Christian Malheiros (Sintonia) e Maísa (De Volta aos 15), que será uma das apresentadoras do show, junto com Maitreyi e Chase Stokes (Outer Banks).

2 de 2 TUDUM: Um Evento Mundial será transmitido ao vivo no site oficial e no canal do YouTube da Netflix Brasil — Foto: Divulgação/Sympla TUDUM: Um Evento Mundial será transmitido ao vivo no site oficial e no canal do YouTube da Netflix Brasil — Foto: Divulgação/Sympla

Como assistir

Apenas a live do evento da Netflix, que acontece no sábado (17), a partir das 17h30, será transmitida pelo site do TUDUM e através do canal no YouTube. No último ano, a duração do evento foi de cerca de duas horas e, pela quantidade de anúncios prometidos, espera-se uma apresentação longa.

Site do TUDUM: (https://www.netflix.com/tudum/global-event-pt)

YouTube: (https://www.youtube.com/watch?v=KlO-FHnuWn0)

O que esperar do evento e da live

A abertura dos portões acontece às 12h em todos os dias de TUDUM. Na sexta (16), atividades e demais surpresas relacionadas às produções Avatar (o live action da série animada), Bridgerton, The Archies, Outer Banks e Resgate 2 estão programadas. Já no sábado (17), atividades da série Sintonia e do filme O Lado Bom de Ser Traída marcam presença no evento, além do show TUDUM: Um Evento Mundial para Fãs, marcado às 17h30 na área externa. No último dia (18), o público vai conferir atrações das séries Elite, De Volta aos 15, Eu, Nunca... e o live action de One Piece.

Uma das expectativas com o TUDUM é saber mais sobre séries e filmes que ainda serão lançados na Netflix. É o caso do já citado live action de One Piece, que até o momento só teve um pôster divulgado. Outra produção aguardada é Agente Stone, segundo filme de Gal Gadot na locadora vermelha. Falando em longas, o diretor Zack Snyder e sua esposa Deborah estarão no evento para divulgar o filme Rebel Moon, previsto para estrear em dezembro desse ano.

Veja lista de estrelas, filmes e séries presentes no TUDUM:

Arnold Schwarzenegger - FUBAR;

Chase Stokes - Outer Banks;

Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley - 3 Body Problem;

Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey - The Witcher;

Zack Snyder, Deborah Snyder e Sofia Boutella - Rebel Moon;

Gal Gadot, Jamie Dornan e Alia Bhatt - Agente Stone;

Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu - Avatar: The Last Airbender;

Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas - Sintonia;

Chris Hemsworth e Sam Hargrave - Resgate 2;

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar - One Piece;

André Lamoglia e Valentina Zenere - Elite;

Nicola Coughlan - Bridgerton;

India Amarteifio e Corey Mylchreest - Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton;

Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet - Eu Nunca…;

Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina - The Archies;

Aria Mia Loberti e Louis Hofmann- Toda Luz Que Não Podemos Ver.

Assista o trailer do TUDUM 2023