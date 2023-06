TUDUM 2023: vejas as novidades de filmes e séries anunciadas pela Netflix

A Netflix realiza a live TUDUM: Um Evento Mundial para Fãs neste sábado (17), a partir das 17h30 (horário de Brasilia). A transmissão ao vivo, que acontece para todo o mundo no site do evento e no canal do YouTube, faz parte do evento presencial realizado pelo serviço de streaming no Parque Ibirapuera, em São Paulo. De acordo com o que já foi anunciado pela empresa em suas redes sociais, são esperadas novidades de filmes e séries, como o live-action de One Piece, Bridgerton, Stranger Things e muito mais.