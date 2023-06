TV de 110 polegadas com resolução de 16K inédita é apresentada; veja

A primeira TV com tela de 110 polegadas e resolução de 16K do mundo foi apresentada pela fabricante chinesa BOE durante a Display Week 2023, feira de tecnologia voltada para telas que aconteceu no final de maio nos Estados Unidos. Com seus 16K, a tela oferece uma resolução de 15.360 x 8.640 pixels, totalizando incríveis 132,7 milhões de pixels. O número é quatro vezes maior do que o encontrado em telas de 8K, e dezesseis vezes maior do que o utilizado em aparelhos com tecnologia 4K. A taxa pode representar um grande salto na qualidade de imagem de futuros televisores, garantindo maior nitidez e precisão aos quadros.