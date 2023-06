Ubisoft Forward: como assistir e o que esperar do evento da desenvolvedora

O Ubisoft Forward, que acontece nesta segunda-feira (12) às 14h no horário de Brasília, é o evento da desenvolvedora para anunciar novidades de seus games. A empresa já confirmou que trará anúncios alguns de seus títulos mais esperados como Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora e The Crew Motorfest, além de surpresas. Espera-se que, além dos já citados, sejam apresentados também o aguardado FPS XDefiant e o game de mundo aberto baseado em Star Wars que ainda não tem nome. Confira como assistir o Ubisoft Forward e o que esperar do evento.

Como assistir

A transmissão ao vivo do Ubisoft Forward será realizada nos sites YouTube e Twitch a partir das 14h no horário de Brasília. Usuários poderão sintonizar no horário em seu site preferido ou chegar 15 minutos antes para assistir ao pré-show. Jogadores que acompanharem a transmissão através da Twitch poderão receber Twitch Drops como recompensa em games já lançados da Ubisoft, como Assassin's Creed Valhalla e Riders Republic, mas também em jogos que ainda irão sair como Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora.

YouTube (https://www.youtube.com/Ubisoft)

Twitch (https://www.twitch.tv/ubisoft)

Recompensas Twitch Drops

Avatar Frontiers of Pandora - item Slumbering Ikran Na'vi Weapon Trinket

Riders Republic - item Base Camp Duffel

Assassin's Creed Valhalla - visual de corvo "Eugênio"

Assassin's Creed Mirage - tintura "Oásis de Iniciado de Alamut"

O que esperar

Entre os títulos já confirmados, Assassin's Creed Mirage deverá receber bastante atenção, já que será lançado em 12 de outubro para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. The Crew Motorfest, próximo capítulo da série de corrida, teve um pouco de sua gameplay vazada e provavelmente receberá uma data de lançamento ainda para 2023 no evento.

Avatar Frontiers of Pandora, game de aventura em primeira pessoa baseado na série de filmes de James Cameron, deverá ter sua gameplay revelada e também uma data de lançamento, já que originalmente seria lançado mais perto do novo filme Avatar: O Caminho da Água de dezembro de 2022.

O novo game Prince of Persia: The Lost Crown, apresentado durante a Summer Gamer Fest, deverá também ter mais detalhes revelados na conferência da Ubisoft. Ele será um jogo de ação com jogabilidade 2D, mas gráficos 3D, cujos visuais remetem aos games clássicos da série e com lutas contra grandes chefes. Seu lançamento está marcado para 18 de janeiro de 2024 no PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, via Steam, Epic Games Store e Ubisoft Store.

Uma grande promessa que pode chegar ainda esse ano é XDefiant, o novo FPS da Ubisoft que utiliza personagens divididos em "Facções" que representam suas franquias. O jogo teve uma fase beta fechada bem sucedida em abril. Resta saber se haverá mais períodos de teste, talvez agora abertos ao público, e se o projeto já está encaminhado para ser lançado.

Títulos da Ubisoft que recebem conteúdo regularmente podem aparecer com novidades, como novas temporadas, personagens e expansões para The Division 2, Rainbow Six Siege, For Honor e Riders Republic. O novo game de piratas Skull and Bones também pode dar as caras, já que precisa conquistar interesse do público agora que tem lançamento previsto para 2024. The Divison Heartland também pode ter novidades reveladas, como períodos de teste abertos para o público ou uma data de lançamento.

Já entre alguns jogos da Ubisoft esperados pelos fãs está o game de mundo aberto de Star Wars da empresa, ainda sem título oficial e com previsão de lançamento para início de 2024, segundo rumores. É possível que vejamos também um novo capítulo da série Far Cry, já que Far Cry 6 foi lançado em 2021 e já há algum tempo desde seu último DLC, Lost Between Worlds. Um título cuja presença ainda é incerta é o remake do primeiro Splinter Cell, pois em novembro de 2022 a empresa apresentou apenas artes conceituais, o que indica que o desenvolvimento ainda pode estar no começo.

Entre algumas ausências esperadas, a Ubisoft já confirmou que o remake de Prince of Persia The Sands of Time não estará no evento, mas ainda está em desenvolvimento apesar de rumores sobre ter sido cancelado. O game aparentemente está tendo alguns problemas em sua produção, algo que também afetou outra provável ausência: Beyond Good and Evil 2, que detém o recorde de maior tempo em desenvolvimento, após 14 anos desde seu anúncio em 2008.

