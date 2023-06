Um Ano Inesquecível - Inverno: veja sinopse, elenco e trailer do filme

O filme Um Ano Inesquecível - Inverno estreia nesta sexta-feira (16) no catálogo do Amazon Prime Video. Este é o terceiro longa da quadrilogia do streaming e é baseado no conto homônimo da autora Paula Pimenta. Com direção de Caroline Fioratti e roteiro assinado por Ângela Fabri, a produção de romance é estrelada por Maitê Padilha, Michel Joelsas e Letícia Spiller. A trama acompanha a adolescente Maitê, que deseja passar os últimos dias com as amigas antes da formatura. Mas tudo muda quando sua família decide viajar para o Chile.