Undawn: veja gameplay, história e requisitos do FPS de zumbis

Undawn é um novo game de ação e sobrevivência da Tencent, com temática pós-apocalíptica e lançado mundialmente em 15 de junho. Seu download é gratuito e está disponível para celulares Android ou iPhone (iOS) e PC, via Steam. No game, controlamos personagens que coletam recursos e lidam com zumbis pelo mapa, sendo possível jogar sozinho ou com outros jogadores, via multiplayer. Outra novidade é a escalação do ator Will Smith no papel de Trey Jones, um dos personagens jogáveis e inspirado no herói Robert Neville (personagem que o astro interpretou no filme Eu Sou a Lenda, de 2007).