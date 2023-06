Valorant: conheça Deadlock, nova agente sentinela do FPS da Riot

A Riot Games anunciou, neste domingo (25), a nova agente de Valorant , Deadlock. Representante da Noruega, ela se junta a Chamber, Killjoy, Sage e Cypher para aumentar o número de escolhas para os jogadores que gostam da função de sentinela. Entre os recursos utilizados pela agente norueguesa estão barreiras para impedir a movimentação dos adversários, localizadores e nanofios que podem capturar e até eliminar seu alvo. Deadlock está prevista para chegar na próxima terça-feira, 27 de junho, marcando o início do Episódio 7 do FPS tático da Riot Games.

A Riot Games criou alguns teasers da Deadlock antes do anúncio oficial. Quando somados às informações vazadas por leakers, eles permitiam inferir que a agente representaria a Noruega, seria uma sentinela e teria um braço tecnológico ou robótico, base de suas habilidades. Também havia teorias de que suas habilidades viriam a rivalizar com as habilidades de Cypher, devido às amostras de fios e prováveis câmeras nos teasers divulgados pela Riot Games.

Por ser uma sentinela, Deadlock é uma agente com foco um pouco maior na defesa, sendo capaz de impedir o avanço da equipe inimiga por determinadas áreas, enquanto, no ataque, age para garantir a segurança de seus companheiros. Agora, com suas habilidades oficialmente divulgadas, é possível ter uma melhor ideia de seu potencial. Confira abaixo.

GravNet (C) – A GravNet é, basicamente, uma granada à curta distância. Quando atingir os adversários com essa habilidade, eles serão forçados a se agachar e se mover lentamente;

A GravNet é, basicamente, uma granada à curta distância. Quando atingir os adversários com essa habilidade, eles serão forçados a se agachar e se mover lentamente; Sensor Sônico (Q) – Como o nome sugere, esse sensor visa a detectar os sons dos inimigos em uma determinada área. Caso a habilidade consiga detectar passos, sons de disparos ou qualquer outro barulho significativo, será causado um efeito de "Concussão" na área;

Como o nome sugere, esse sensor visa a detectar os sons dos inimigos em uma determinada área. Caso a habilidade consiga detectar passos, sons de disparos ou qualquer outro barulho significativo, será causado um efeito de "Concussão" na área; Barreira de Contenção (E) – Com essa habilidade, a Deadlock lança um disco para frente. Esse disco criará barreiras a partir do ponto de origem. O principal objetivo é bloquear a movimentação dos agentes;

Com essa habilidade, a Deadlock lança um disco para frente. Esse disco criará barreiras a partir do ponto de origem. O principal objetivo é bloquear a movimentação dos agentes; Aniquilação (X) – Aqui temos os nanofios revelados nos teasers. Ao ser ativada, a habilidade libera pulso de nanofios que capturam o primeiro adversário em uma espécie de casulo. O inimigo é puxado por uma trilha de nanofios e pode ser abatido se chegar até o final, mas também pode ser libertado, visto que o casulo não é indestrutível.

Além da Deadlock, o Valorant receberá outros conteúdos no lançamento do Episódio 7. Entre eles está o Mata-mata em Equipes, um modo de jogo onde vence a equipe que chegar a 100 eliminações; uma reformulação nas missões diárias e uma nova moeda de jogo grátis chamada de Créditos Kingdom, que possibilitará adquirir acessórios, eventos de recrutamento de agentes, entre outros.

Por fim, estarão disponíveis as skins Neo Oeste e o Passe de Batalha, que contará com skins como Phantom Beligerante e Operator Blush, e itens como sprays Labirinto de Fumaça e Pilha de Panquecas

Com informações de OneEsports

