Vampire Survivors chega ao Nintendo Switch em agosto com coop local

Vampire Survivors já tem data de lançamento no Nintendo Switch : 17 de agosto. A produtora Poncle anunciou sua chegada ao console da gigante japonesa durante o Nintendo Direct de junho, que aconteceu nesta quarta-feira (21). A principal novidade do título é a inclusão de um modo cooperativo para até quatro pessoas ao mesmo tempo, cada um em um controle, sem multiplayer online, algo que combina bastante com a proposta do portátil da Nintendo.

Vale lembrar que Vampire Survivors é um jogo de ação com visual pixelado onde você precisa sobreviver a hordas de inimigos que infestam a tela. Além do Switch, o game também está disponível para PC, via Steam, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, além de celulares Android e iPhone (iOS). O título fez bastante sucesso por sua simplicidade viciante e também pelo preço em conta, sempre na faixa de R$ 15 ou menos.

1 de 2 Vampire Survivors é um game de proposta simples e chegará ao Switch — Foto: Divulgação/Poncle Vampire Survivors é um game de proposta simples e chegará ao Switch — Foto: Divulgação/Poncle

👉 Quais os melhores exclusivos do Nintendo Switch? Opine no Fórum do TechTudo

A versão para Nintendo Switch terá o mesmo tipo de jogabilidade central e gráficos de outras plataformas. O game tem proposta de apresentar visuais simples, no estilo retrô e “pixel art”, onde o foco está nos controles e no desafio. Esta nova edição deve manter todo o clima de Vampire Survivors que os jogadores já conhecem.

A proposta principal é escolher um personagem que deve sobreviver o maior tempo possível nas fases. Os ataques são automáticos e tudo que o jogador precisa fazer é movimentar o herói pela tela, eliminando adversários e coletando itens e moedas que surgem pelo caminho. É possível desbloquear novas fases e mais heróis com o tempo.

O jogo ainda não estava presente no Nintendo Switch, apesar de já ter sido um sucesso nas outras plataformas, mas sua proposta combina com o híbrido console e portátil, já que é uma aventura simples e de partidas rápidas – que não duram mais do que meia hora, em média.

2 de 2 Versão Switch de Vampire Survivors terá coop de 4 jogadores — Foto: Divulgação/Poncle Versão Switch de Vampire Survivors terá coop de 4 jogadores — Foto: Divulgação/Poncle

Com a versão de Switch, os jogadores de Vampire Survivors vão poder experimentar o modo cooperativo local com até quatro controles. Porém, não se sabe se esta modalidade vai chegar às outras versões via atualização ou se ela se manterá como exclusiva do console da Nintendo.

O preço da versão de Vampire Survivors para Switch ainda não foi anunciado, mas deve manter o mesmo escopo econômico das outras. Vale lembrar que o título pode ser baixado sem custo adicional por assinantes do Xbox Game Pass tanto no PC quanto nos consoles, além de ser grátis para Android e iPhone (iOS).