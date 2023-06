Vídeo do Titanic em 3D foi divulgado um mês antes da implosão do Titan

Fotos do navio Titanic no fundo do mar ganharam repercussão nas redes sociais nos últimos dias. As imagens em alta resolução são oriundas de um vídeo, divulgado em maio deste ano, que traz uma varredura tridimensional dos destroços do navio. O material audiovisual viralizou no Twitter, um mês depois de sua divulgação, devido à implosão do submarino Titan — que submergiu cerca de 4.000 metros abaixo do nível do mar para ver as ruínas da embarcação histórica. O veículo subaquático era controlado por um controle Logitech F710, comumente utilizado para jogar no computador.