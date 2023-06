'Voa Brasil': como funciona? Aplicativo vai oferecer passagens a R$ 200

O programa "Voa Brasil" é uma iniciativa do Governo Federal que pretende oferecer passagens aéreas mais baratas no valor de R$ 200 para algumas categorias de passageiros. O programa deve ser lançado em agosto e poderá ser acessado por meio de um aplicativo para celulares. Os bilhetes estarão disponíveis fora da alta temporada, de forma que pode não deve haver oferta de preços mais baixos no meses de dezembro, janeiro e julho. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou em março que as companhias GOL Linhas Aéreas e Azul já aderiram ao programa. Confira a seguir mais detalhes sobre!