Wandinha é a série mais assistida da Netflix após mudança de métrica

A mudança do cálculo, que agora divide as horas vistas pelo tempo total da produção, pode ser positivo para séries com duração curta. Por exemplo, a quarta temporada de Eu Nunca, com episódios de cerca de meia hora, está em primeiro lugar no Top 10 da plataforma com 56 milhões de horas visualizadas. Na nova métrica, o número de visualizações é 11,5 milhões. Em segundo lugar está Black Mirror, que conta com 58 milhões de horas vistas, e 11,3 milhões de visualizações.