WhatsApp agora permite transferir histórico de conversas com QR Code

O WhastApp anunciou nesta sexta-feira (30) um novo recurso para transferir o histórico de conversas do aplicativo para outro celular com mais facilidade. A ferramenta funciona com dispositivos do mesmo sistema operacional, que pode ser Android ou Iphone ( iOS ). A novidade permite que os usuários preservem todas as mensagens e arquivos de mídia acumuladas nas conversas sem precisar sair do aplicativo.

1 de 2 WhatsApp libera função para transferir histórico de conversas com QR Code — Foto: Reprodução/Unsplash WhatsApp libera função para transferir histórico de conversas com QR Code — Foto: Reprodução/Unsplash

Conforme o mensageiro, a funcionalidade evita o risco de usar aplicativos não oficiais para transferir o histórico de conversas de um celular para o outro. A prática era bem comum porque o arquivo do WhatsApp só aparecia no novo celular através do download do backup, que muitas vezes não salvava grandes arquivos de mídia e anexos, geralmente muito grandes.

A promessa agora é de que a transferência do histórico de conversas seja mais completa, com práticas claras de privacidade, e mais privada do que os serviços em nuvem. O processo é autenticado com a verificação de um QR code, os dados são compartilhados apenas entre os dois dispositivos do usuário e o conteúdo é totalmente criptografado durante a transferência.

2 de 2 É possível transferir conversas do WhatsApp para um novo celular com QR Code — Foto: Divulgação/ WhatsApp É possível transferir conversas do WhatsApp para um novo celular com QR Code — Foto: Divulgação/ WhatsApp

Como transferir o histórico de conversas do Whatsapp?

Quando o usuário estiver pronto para transferir as conversas, é importante ter os os dois dispositivos fisicamente, conectados ao Wi-Fi e com a localização ativada. Em seguida, no telefone antigo, vá para Configurações, selecione a opção Conversas e depois aperte em Transferência de conversas. Para finalizar, escaneie o QR code na tela com o novo aparelho e espere até a conclusão do processo.