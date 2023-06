WhatsApp está com problemas hoje e gera memes na Internet; veja os melhores

O WhatsApp está instável durante a tarde desta segunda-feira (5). A falha afeta tanto o aplicativo, quanto a versão web do mensageiro. Em celulares Android e iPhone (iOS), as mensagens demoram para carregar; já nos navegadores, o carregamento da página é interrompido pela tela do erro DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Usuários recorreram ao Twitter para verificar se a queda realmente estava acontecendo. Ao confirmarem o problema do serviço na rede social, vários perfis aproveitaram a oportunidade para criar memes sobre o erro.