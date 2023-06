WhatsApp ganha função que silencia número desconhecido e nova verificação

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (20) os lançamento de dois novos recursos: a opção de silenciar números desconhecidos e a verificação de privacidade. A Meta , empresa dona do aplicativo de mensagens, anunciou que as duas funcionalidades têm o objetivo de aumentar a privacidade dos usuários que utilizam a plataforma. O recurso já está disponível para celulares do sistema Android e iPhone ( iOS ). Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre essas novidades!

O recurso silenciar números desconhecidos ajuda o usuário a controlar as chamadas recebidas no aplicativo. A ferramenta facilita a identificação de spam, fraudes e chamadas de pessoas cujos contatos não são conhecidos. Quando estiver ativada, a função faz com que o telefone não toque ao receber esse tipo de ligação. Importante dizer que o registro fica visível na lista de chamadas, o que permite que o usuário cheque se recebeu alguma ligação de importante.

2 de 4 WhatsApp lança recursos para silenciar chamadas desconhecidas e fazer verificação de privacidade — Foto: Divulgação/WhatsApp WhatsApp lança recursos para silenciar chamadas desconhecidas e fazer verificação de privacidade — Foto: Divulgação/WhatsApp

Não consigo fazer backup no WhatsApp, o que faço? Confira essa dúvida no Fórum Techtudo

A verificação de privacidade do WhatsApp permite que o usuário ative diferentes configurações de privacidade do aplicativo com mais facilidade. A ferramenta faz uma leitura de quais são as opções de segurança já ativadas e sugere outras opções que reforçam a segurança para proteger mensagens, chamadas e informações pessoais.

Como silenciar números desconhecidos no WhatsApp?

Para ativar a opção de silenciar números desconhecidos, você deve acessar primeiro as configurações do mensageiro. Em seguida, é só escolher a opção privacidade no menu. Siga para chamadas e depois é só ativar o recurso. Aperte o botão que fica ao lado do texto. Ele deixa de ser cinza e ganha uma coloração verde.

3 de 4 Nova função do WhatsApp permite silenciar pessoas desconhecidas no app — Foto: Divulgação/WhatsApp Nova função do WhatsApp permite silenciar pessoas desconhecidas no app — Foto: Divulgação/WhatsApp

Como fazer a verificação de privacidade do WhatsApp?

Para fazer a verificação de privacidade do WhatsApp basta acessar as configurações, selecionar a opção de privacidade, clicar na mensagem que aparece destacada na parte superior da tela e apertar em "começar a verificação". A tela que aparece em seguida permite que você escolha quem pode entrar em contato com você, controle informações pessoais, aumente a privacidade das conversas e proteja mais a conta.

4 de 4 Verificação de privacidade no WhatsApp mostra opções de ferramentas de segurança disponíveis no app — Foto: Divulgação/WhatsApp Verificação de privacidade no WhatsApp mostra opções de ferramentas de segurança disponíveis no app — Foto: Divulgação/WhatsApp

O anúncio desta terça se junta a uma série de modificações que a Meta tem feito recentemente no aplicativo visando dar mais privacidade para os usuários. O bloqueio de conversa, as mensagens temporárias, a visualização única e a capacidade de manter privada a presença online são alguns exemplos. Nesta semana, a empresa está lançando uma campanha global focada na importância da comunicação segura e nas múltiplas camadas de privacidade da ferramenta.

Com informações do WhatsApp

Veja também: como criar um link para WhatsApp? Confira 3 formas diferentes