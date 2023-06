WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar e usuários reagem com memes

O Instagram, o Facebook e o WhatsApp estão fora do ar na tarde desta sexta-feira (16). As redes sociais, administradas pela empresa Meta, estão passando por um momento de instabilidade e apresentando problemas como dificuldade de carregar áudios e de gravar stories. Isso parece ocorrer tanto em celulares Android e iPhone (iOS) quanto nos navegadores. A instabilidade chegou a gerar mais de 4 mil reclamações no Downdetector, ferramenta que monitora as quedas de serviço.