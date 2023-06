WhatsApp lança recurso 'Canais' e faz frente ao Telegram; saiba tudo

O WhatsApp anunciou, nesta quinta-feira (8), o lançamento de canais de transmissão para os aplicativos dos celulares Android e iPhone ( iOS ). Muito pedido pelos usuários, o recurso se assemelha aos canais do concorrente Telegram e permite enviar mensagens para grandes audiências. Segundo o WhatsApp, o objetivo da ferramenta, disponível para contas comuns e do WhatsApp Business, é "trazer mais conveniência" para o usuário ao reunir múltiplas fontes de informação no aplicativo. A novidade começa a chegar a partir de hoje para usuários da Colômbia e Singapura, e deve estrear no Brasil nos próximos meses.

Os canais do WhatsApp ficarão agrupados em uma nova aba chamada "Atualizações", para evitar que o conteúdo dos espaços "tumultue" a caixa de entrada principal de conversas — ao contrário do rival Telegram, em que grupos, canais e chats privados ficam na mesma janela. O WhatsApp também pretende se diferenciar do concorrente por meio de recursos de privacidade. Segundo apuração exclusiva do TechTudo, o mensageiro deve punir administradores e canais que usam o recurso para divulgar notícias falsas e recurso de ódio. A seguir, saiba tudo sobre os canais do WhatsApp.

1 de 5 WhatsApp no celular — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp no celular — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O que são e como funcionam os canais do WhatsApp?

Os canais do WhatsApp são uma ferramenta de transmissão unidirecional para se comunicar com grandes audiências. A função, disponível para indivíduos e também para contas de empresas, é do tipo "opt-in", ou seja, os usuários precisam se inscrever voluntariamente no canal para receber os conteúdos publicados. Nas Comunidades e Grupos do WhatsApp, por outro lado, o participante pode ser adicionado automaticamente.

Antes de entrar em um canal, o usuário tem acesso a um histórico limitado das mensagens publicadas, para que possa decidir se quer mesmo consumir aquele conteúdo. Os posts do canal aparecem em ordem cronológica, e é possível interagir com eles por meio das reações com emoji. Diferente dos canais do Telegram, os canais do WhatsApp não permitem comentar as mensagens.

2 de 5 Canais do WhatsApp são "uma forma de seguir aquilo que importa com privacidade", segundo a empresa — Foto: Divulgação/WhatsApp Canais do WhatsApp são "uma forma de seguir aquilo que importa com privacidade", segundo a empresa — Foto: Divulgação/WhatsApp

O recurso pode ser utilizado por diferentes usuários para múltiplos fins. Um criador de conteúdo, por exemplo, pode abrir um canal para enviar conteúdos em primeira mão para os seguidores, estreitando o relacionamento com eles. O mesmo vale para portais de notícias, prefeituras, donos de pequenos negócios e outros públicos. A ideia é que, com os canais, o usuário fique bem informado sobre os assuntos de seu interesse.

Que conteúdos podem ser publicados em um canal?

É possível publicar nos canais os mesmos conteúdos que estão à disposição dos usuários nas mensagens privadas e grupos. Isso inclui mensagens de texto, vídeos, fotos, documentos, áudios e também enquetes.

Quantas pessoas podem se inscrever em um canal?

Para o lançamento dos canais, o WhatsApp trabalhará com organizações seletas na Colômbia e em Singapura, onde o recurso vai chegar primeiro. O objetivo da empresa é "construir, aprender e adaptar a experiência". Nessa fase inicial, o TechTudo apurou que haverá um número limitado de inscritos nos canais. Entretanto, a ideia é que, no futuro, a audiência desses espaços seja ilimitada.

3 de 5 Canal do FC Barcelona no WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp Canal do FC Barcelona no WhatsApp — Foto: Divulgação/WhatsApp

Como entrar e criar um canal do WhatsApp?

Os canais ficarão em nova aba chamada "Atualizações", que substituirá a atual aba de "Status". Para pesquisar por um espaço específico, basta entrar na seção, tocar nos três pontos ao lado de "Canais" e fazer uma busca por palavras-chave. Ao encontrar o canal desejado, você pode conferir os últimos conteúdos publicados e, se quiser, confirmar a inscrição.

Além disso, os administradores dos canais também podem compartilhar links para o espaço e gerar QR Codes para ele, recursos que facilitam a inscrição. A criação dos canais também acontece pela aba "Atualizações", bastando tocar no botão correspondente.

Os inscritos do canal poderão ver os números uns dos outros?

Os canais do WhatsApp vêm com uma série de configurações para proteger a privacidade dos usuários, tanto administradores quanto seguidores. Para começar, ao contrário do que ocorre nos grupos, um canal não vai revelar o número de telefone do usuário ao administrador ou a outros seguidores. Da mesma forma, o número de telefone e a foto do perfil dos administradores de um canal não vão ser exibidos aos seguidores.

Além disso, os administradores poderão decidir quem pode seguir o canal e se querem que ele seja descoberto no diretório de buscas ou não. Eles terão ainda a opção de bloquear capturas de tela e encaminhamentos no canal. Vale mencionar também que o histórico de conteúdo dos espaços só vai ficar armazenado nos servidores do WhatsApp por até 30 dias.

As mensagens enviadas nos canais são protegidas por criptografia?

O WhatsApp explica, que, como o objetivo dos canais é alcançar um público amplo, eles não são protegidos com a criptografia de ponta a ponta por padrão. Entretanto, a tecnologia permanece aplicada a mensagens trocadas em grupos e chats privados, o que significa que o WhatsApp não tem acesso aos conteúdos e, por isso, não pode recomendar canais com base nas conversas.

4 de 5 Criptografia de ponta a ponta no WhatsApp não se aplica a canais — Foto: Luciana Maline/TechTudo Criptografia de ponta a ponta no WhatsApp não se aplica a canais — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Vale pontuar também que os canais nos quais o usuário está inscrito são dispostos na aba "Atualizações" em ordem cronológica, ou seja, o canal que enviou mensagem por último aparecerá primeiro na lista. Não há ordenação algorítmica dos conteúdos, como ocorre no feed do Instagram.

Os canais do WhatsApp podem ser usados para espalhar fake news e discurso de ódio?

Com o potencial de alcance dos canais no WhatsApp, surge a preocupação de os espaços serem usados para disseminar discursos de ódio e notícias falsas, como já ocorre no Telegram. Segundo apuração do TechTudo, para evitar esse tipo de problema, o WhatsApp disponibilizará para todos os administradores um documento com diretrizes sobre o que pode e não pode ser publicado nos canais.

O TechTudo apurou ainda que o WhatsApp poderá punir canais que divulgam pornografia, terrorismo, incitação à violência e outros conteúdos do tipo. As punições incluem banimento da conta do administrador e suspensão dos canais, por exemplo. Os usuários também poderão denunciar conteúdos que ferem os Termos de Uso do mensageiro, os quais proíbem mensagens odiosas, ofensivas em termos raciais ou étnicos, que incitem crimes violentos e a exploração de crianças.

5 de 5 Aviso de encaminhamento de mensagem no WhatsApp — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Aviso de encaminhamento de mensagem no WhatsApp — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Para evitar a propagação de fake news, as limitações de encaminhamento de mensagens se aplicarão também aos canais. Em outras palavras, só será possível encaminhar mensagens para até cinco pessoas ou cinco grupos por vez. Além disso, conforme mostrou apuração do TechTudo, quando uma mensagem for encaminhada de um canal, ela virá com o nome do espaço e um link clicável para o destinatário conferir o conteúdo diretamente no espaço de origem.

Com informações de WhatsApp

