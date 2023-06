WhatsApp Web fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no app

O WhatsApp Web apresenta instabilidade e problemas para funcionar nesta segunda-feira (5). Segundo relatos de usuários, a falha afeta sobretudo pessoas que usam o app no PC: a mensagem de erro “ DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN " é exibida ao tentar carregar o WhatsApp no navegador e o site não carrega. Outros problemas afetam as demais versões do mensageiro. No app para celulares Android e iPhone ( iOS ) é notada lentidão para carregar as conversas, também há registros de que o WhatsApp Business caiu.

O Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, registrou mais de 600 notificações de falhas no aplicativo às 14h00 de hoje. Às 15h00, as queixas de que o WhatsApp parou de funcionar ultrapassavam 2 mil. Usuários do Brasil e do mundo são afetados pelo problema de DNS.

Nos testes realizados pelo TechTudo, o serviço web funcionou normalmente, o que indica que o WhatsApp caiu apenas para alguns usuários. Já o aplicativo demorou para carregar em celulares Android e iPhone. Entramos em contato com a empresa, que respondeu: ""Sabemos que algumas pessoas tiveram problemas para enviar mensagens no WhatsApp hoje. Nós já corrigimos o problema.".

‘WhatsApp Web está com problemas hoje?' Buscas disparam na Internet

O Google Trends, plataforma que indica os termos mais buscados da Internet, revela que houve um aumento repentino nas pesquisas por "WhatsApp Web fora do ar" e "WhatsApp caiu". A tendência também se reflete nas redes sociais, que já estão cheias de reclamações sobre o problema. "Alguém aqui consegue entrar normalmente no web WhatsApp?" perguntou uma usuária no Twitter por volta das 14h30. "Aqui no meu diz que não é possível entrar... eu hein.. do nada", complementou a usuária. O post teve uma série de respostas de pessoas que alegaram que também foram impactados pela instabilidade.

"dns_probe_finished_nxdomain”: entenda o que é a mensagem exibida no WhatsApp hoje

Segundo os usuários, a mensagem de erro "dns_probe_finished_nxdomain” surge ao tentar carregar o WhatsApp no navegador de Internet.

Esse é um erro que pode afetar navegadores como Google Chrome, Opera e Microsoft Edge. Quando um usuário tenta acessar um site, e digita um endereço no campo devido, os navegadores realizam uma conversão para o endereço IP do site. Essa tarefa é executada pelo servidor DNS (Domain Name System, que significa Sistema de Nome de Domínios, em tradução livre do inglês para o português). De forma simples, é o DNS que traduz os endereços oficiais dos sites, aqueles que digitamos no navegador, para o endereço IP (que é uma sequência numérica difícil de ser memorizada).

Quando há um erro no servidor DNS, os sites que queremos acessar ficam indisponíveis, pois o sistema não consegue traduzir o endereço que digitamos - neste caso, “https://web.whatsapp.com/“ - para o seu IP. E, aí, mensagens de erro como "dns_probe_finished_nxdomain" passam a ser exibidas para o usuário.