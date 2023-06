Willi Ninja: Doodle do Google homenageia o dançarino e coreógrafo

Willi Ninja é o homenageado desta sexta-feira (9) pelo Doodle do Google. O dançarino e coreógrafo, conhecido como padrinho do estilo de dança chamado Voguing, foi o fundador da comunidade The Iconic House of Ninja, e teve um papel importante na representatividade negra LGBTQIA+ nas décadas de 1980 e 1990. O dia de hoje marca o aniversário de 33 anos do documentário "Paris is Burning", que teve a participação do artista.