WWDC 2023: o que esperar do evento da Apple e como assistir ao vivo

Uma das maiores expectativas para a WWDC em 2023 é o anúncio do novo headset de realidade mista da Apple. Apesar da empresa ainda não ter feito confirmações, alguns relatórios vazados na mídia internacional sugerem a chegada do produto - que deverá funcionar em realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR), com botões que permitirão a alternância entre os modos. Há rumores de que o fone será chamado de “Reality Pro” e terá uma aparência de “óculos de esqui”, com mais de doze câmeras que poderão ler expressões faciais, detectar os movimentos do corpo e ainda fazer o mapeamento de ambientes ao redor.