Xbox Game Pass vai ficar mais caro no Brasil; veja novo preço e detalhes

Xbox Game Pass fica mais caro no Brasil; preços sobem para R$ 32,99, na versão mais simples, e R$ 49,99, na opção ultimate

1 de 3 Xbox Game Pass fica mais caro no Brasil; preços sobem para R$ 32,99, na versão mais simples, e R$ 49,99, na opção ultimate — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

A Microsoft anunciou que irá ajustar os preços do Xbox Game Pass em vários países a partir do mês de julho, além de aumentar o preço do Xbox Series X em alguns mercados, entre os quais o Brasil não está incluído. O novo preço do Xbox Game Pass padrão sairá de R$ 29,99 para R$ 32,99, enquanto o Xbox Game Pass Ultimate deixará de custar R$ 44,99 e terá o novo valor de R$ 49,99.

Vale ressaltar que não houve mudanças no preço do PC Game Pass ou no Xbox Series S em qualquer mercado. Em outubro de 2022 o CEO da Microsoft, Phil Spencer, já havia mencionado que preços poderiam subir em breve.

O novo preço do Xbox Game Pass passará a valer para novos assinantes a partir do dia 6 de julho, porém, para jogadores que possuem uma assinatura ativa recorrente, o valor só entrará em vigor a partir de 13 de agosto. Assinantes que adquiriram o serviço por pacotes anuais com código de resgate por sua vez apenas terão que pegar o novo valor ao renovarem o serviço.

Xbox Game Pass terá aumento de preço no Brasil, mas país fica de fora de reajuste no preço do Xbox Series X

O preço do Xbox Game Pass nunca havia sido alterado desde o lançamento do serviço em 2017, mas a Microsoft afirmou que a mudança não tem conexão com a tentativa de compra da Activision Blizzard, o maior negócio da indústria de jogos.

O aumento de preço do Xbox Series X é semelhante ao que o PlayStation 5 (PS5) teve em agosto de 2022 em vários outros mercados, e que também não afetou o Brasil. O preço do Xbox Series X não será alterado em países como Estados Unidos, Japão, Chile, Brasil e Colômbia. Ele afetará principalmente o mercado europeu, canadense, britânico e australiano. Em compensação, o modelo de entrada Xbox Series S não terá aumento em nenhum país.

O aumento do preço de serviços por assinatura é uma tendência de mercado nos últimos anos com atualizações em vários serviços de streaming como Netflix, Disney Plus, Star+ e HBO Max. Serviços de música como o Apple Music e Spotify também tiveram aumentos, assim como o pacote de serviços Amazon Prime que inclui Amazon Prime Video, Amazon Prime Gaming e mais.

O Xbox Game Pass oferece acesso a centenas de jogos, enquanto a assinatura Ultimate traz ainda mais vantagens

O Xbox Game Pass é um serviço por assinatura que oferece acesso a centenas de games por um valor mensal, desde exclusivos da Microsoft no dia de seu lançamento, como Redfall e Halo Infinite, até games de parceiras e jogos independentes.