Xbox Games Showcase 2023: como assistir e o que esperar além de Starfield

O Xbox Games Showcase 2023 é um evento especial com transmissão online onde a Microsoft deve revelar as principais novidades sobre jogos para Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One , além de Game Pass e PC Game Pass para Windows 10 e Windows 11 . A live acontece neste domingo (11), a partir das 13h, horário de Brasília. Em um primeiro momento, a fabricante dará destaque aos próximos lançamentos relacionados às suas plataformas, mas, depois, o foco do evento será em Starfield, próximo grande nome da Bethesda que será exclusivo do Xbox e chega em setembro de 2023. Veja, a seguir, o que esperar do showcase e como assistir à transmissão ao vivo.

1 de 4 Xbox Showcase 2023 terá Starfield e mais novidades — Foto: Divulgação/Xbox Xbox Showcase 2023 terá Starfield e mais novidades — Foto: Divulgação/Xbox

👉 Onde comprar assinatura Xbox Live Gold? Saiba no Fórum do TechTudo

Como assistir o Xbox Showcase

A Microsoft confirmou que a apresentação será feita com transmissão ao vivo em, pelo menos, três plataformas oficiais: YouTube, Twitch e Facebook Gaming. O usuário pode escolher onde vai assistir e acessar uma das opções abaixo quando chegar a data e hora marcadas para o evento.

YouTube: https://www.youtube.com/user/xbox

Twitch: https://www.twitch.tv/xbox/

Facebook: https://www.facebook.com/xbox/

Lembrando que os três são canais oficiais do Xbox e a transmissão será em inglês, sem legendas.

A apresentação de Starfield

Nos mesmos canais, após o evento geral do Xbox, a Bethesda vai apresentar novidades oficiais de Starfield no Starfield Direct. Vale lembrar que o jogo já tem lançamento marcado: 6 de setembro. Além disso, o título será exclusivo de plataformas Xbox e PCs com Windows. A Microsoft comprou a Bethesda em 2021 e, desde então, alguns de seus games não são lançados em plataformas concorrentes.

2 de 4 Starfield promete ser um dos destaques do Showcase da Bethesda — Foto: Divulgação/Xbox Starfield promete ser um dos destaques do Showcase da Bethesda — Foto: Divulgação/Xbox

Para o Starfield Direct os fãs podem esperar por informações mais concretas do lançamento, como detalhes da jogabilidade, personagens e principalmente enredo, ainda misterioso. O jogo será de exploração espacial com grande foco em gráficos de alta qualidade e muitos elementos de simulação, além de partes do game inspiradas pelo gênero de RPG. Starfield promete ser um dos grandes títulos do ano, comparável a outros jogos grandiosos da própria Bethesda, como The Elder Scrolls V: Skyrim.

Surpresas da Microsoft

Mas o Xbox Showcase 2023 não será apenas de Starfield. A Microsoft vai aproveitar o evento para revelar o futuro da sua linha de jogos. Não há informações confirmadas previamente, mas existem alguns rumores do que pode aparecer e ser anunciado por lá pela primeira vez. Um deles envolve mais detalhes do game inédito da série Fable. Já sabemos que ele existe, mas nada foi divulgado até o momento.

3 de 4 O novo Fable também pode aparecer no Xbox Showcase — Foto: Divulgação/Xbox O novo Fable também pode aparecer no Xbox Showcase — Foto: Divulgação/Xbox

Essa é uma série que nasceu ainda no primeiro Xbox, traznedo um RPG de ação que coloca o jogador para passar a vida de seu personagem desde o nascimento, até a fase adulta. Ele pode interagir com outros personagens e explorar bem o mundo em sua volta, normalmente em cenário de fantasia medieval. O último título lançado na série foi Fable Fortune, de 2018, um cardgame gratuito que já foi, inclusive, encerrado.

Outros games devem ganhar mais detalhes, como o novo Forza Motorsport, atualizações de Halo Infinite e títulos inéditos, como um suposto remake de Persona 3, que pode sair para Xbox e também outros consoles. Espere ainda por novidades de Avowed, EverWild, The Outer Wilds 2 e Contraband, games já anunciados, mas ainda com poucas informações.

4 de 4 O novo Forza Motorsport também pode aparecer — Foto: Reprodução/Xbox Wire O novo Forza Motorsport também pode aparecer — Foto: Reprodução/Xbox Wire

Uma informação importante é que a Microsoft prometeu que todos os jogos exibidos no Showcase do Xbox serão com gráficos em tempo real, rodando como se estivessem no próprio console, para mostrar mais realismo e proximidade com o que os jogadores terão em suas casas.