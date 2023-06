Xbox Live Gold tem Darkwood e When the Past was Around grátis em julho

Darkwood e When the Past was Around serão os jogos grátis do mês de julho no Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One na promoção Games with Gold para assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Darkwood é um game de terror sem sustos que confia apenas em sua atmosfera sombria, enquanto When the Past was Around é um jogo no clássico estilo de apontar e clicar focado em narrativa dos criadores de A Raven Monologue. Confira mais detalhes sobre cada um dos games grátis do mês de julho e as datas nas quais estarão disponíveis.