Xbox Series S terá versão da Barbie e Forza 5 ganha carro da boneca

O Xbox Series S teve uma nova edição limitada divulgada pela fabricante Microsoft hoje (26) inspirada no novo filme da boneca Barbie pela Warner Bros. Pictures e Mattel com a atriz Margot Robbie como protagonista. O console não deve ser vendido, mas usuários terão uma chance de ganhar um desses em um sorteio internacional a partir de 10 de julho (a Microsoft ainda não detalhou de que forma será possível participar). Vale lembrar que, em ocasiões anteriores, a empresa realizou sorteios, como no caso do Xbox da série Mandalorian. Além do Xbox temático, o game Forza Horizon 5 também receberá o carro da Barbie em atualização grátis.