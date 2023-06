Xiaomi lança celular temático para comemorar 100 anos da Disney

A Xiaomi anunciou, na última semana, um celular temático em comemoração dos cem anos da Disney. Baseado no recém-lançado Xiaomi Civi 3, o telefone chega aos consumidores com design e interface personalizados por elementos característicos do Mickey Mouse — um dos personagens mais conhecidos da companhia. Disponível apenas na China, o aparelho é vendido por valores que partem de 2.899 yuans, equivalente a R$ 1.967 no câmbio de hoje, sem considerar impostos. Por ora, não há informações sobre vendas em outras regiões, incluindo o Brasil.

Além de um aparelho com acabamento temático, a empresa chinesa disponibilizará acessórios personalizados, como fones de ouvido, power bank e pulseira smart. A caixa que acomoda o celular também é customizada com a imagem do Mickey e oferece adesivos exclusivos.

2 de 2 Celular traz design e interface personalizados — Foto: Divulgação/Xiaomi Celular traz design e interface personalizados — Foto: Divulgação/Xiaomi

A ficha técnica e a construção do aparelho são as mesmas utilizadas no Civi 3, modelo apresentado no mês de maio. Assim, consumidores podem esperar configurações como painel de 6,5 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz para exibir conteúdos variados. Ainda que o arranjo traseiro se destaque com as lentes de até 50 MP, é a parte frontal que inova ao trazer dois sensores de 32 MP para registrar selfies.

Em termos de desempenho, o telefone menciona o chip Dimensity 8200, um octa-core da MediaTek, e ainda memória RAM LPDDR5 de 12 GB. Para guardar apps, fotos e demais arquivos, usuários podem contar com generosos 512 GB. A bateria que alimenta toda a construção fica em 4.500 mAh e o suporte para carregamento suporta adaptadores de até 67 W de potência.

Equipada com o Android 13, a edição especial do Xiaomi Civi 3 roda a MIUI 14, mas com tema personalizado para celebrar o centenário da Disney. Isto permite o acesso a papéis de parede e ícones de aplicativos temáticos com representações do Mickey, que combinam com o design do hardware.