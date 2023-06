Xiaomi pode lançar celular para rivalizar com Galaxy Z Flip 4

A Xiaomi pode estar produzindo um celular dobrável menor e mais fino do que os que existem no mercado, para rivalizar com o Galaxy Z Flip 4 e o futuro Galaxy Z Flip 5 da Samsung. O rumor veio de uma fonte anônima consultada pelo Digital Chat Station, perfil do Weibo notório por seus vazamentos certeiros. Vale lembrar que a fabricante vende na China o Mix Fold, que rivaliza em tamanho e hardware com a série Galaxy Z Fold, porém, seria a primeira vez que ela lançaria um smartphone em formato concha.