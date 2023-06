O Redmi 12, próximo celular de gama intermediária da Xiaomi , surgiu antes da hora no site oficial da marca em Portugal. A gafe revelou não apenas os detalhes da ficha técnica, como o visual do dispositivo. O módulo triplo de câmeras traseiras, por exemplo, está disposto em uma configuração que lembra a existente hoje no iPhone 14 Pro e em outros modelos Pro da Apple . Até o momento, o cronograma de lançamento oficial ainda não foi divulgado.

Segundo a página que foi ao ar por engano no site da Xiaomi Portugal, o sensor principal traseiro tem 50 MP de resolução. Não é só a posição das câmeras que lembra os smartphones da Apple. As laterais do produto são retas, enquanto as arestas são arredondadas. O vazamento indicou ainda a possível presença de três opções de cores: azul, branco perolado e preto.

1 de 1 Xiaomi Redmi 12 pode vir com design de câmeras semelhante ao iPhone — Foto: Reprodução/WinFuture Xiaomi Redmi 12 pode vir com design de câmeras semelhante ao iPhone — Foto: Reprodução/WinFuture

Redmi 12 deve ter processador intermediário

A página do Redmi 12 foi removida rapidamente, mas ficou ao ar tempo suficiente para que a suposta ficha técnica fosse vista. Nela, há menção a uma tela LCD de 6,79 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. Segundo o vazamento, o conjunto de câmeras traseiras é composto por três sensores com as seguintes resoluções: 50 MP, 8 MP e 2 MP. Enquanto isso, a câmera frontal teria 8 MP.

O vazamento indica que o modelo seria alimentado com um chipset da MediaTek: o Helio G88 com oito núcleos de processamento. Se confirmado, isto significa que o Redmi 12 não terá suporte à internet 5G. Mesmo assim, o componente tem desempenho suficiente para tarefas básicas e intermediárias.

Sobre multitarefa e armazenamento interno, a ficha técnica informava que o smartphone viria em duas versões:

4 GB de RAM, com 128 GB de armazenamento interno;

8 GB de RAM, com 256 GB de armazenamento interno.

O espaço ainda poderia ser expandido em até 1 TB por meio de cartão microSD. Por fim, o Redmi 12 deve ser alimentado por uma bateria de 5.000 mAh — capacidade similar a outros modelos da Xiaomi que prometem longa duração. O carregamento seria feito por meio de um carregador rápido de 18 W de potência.

Preço e disponibilidade

A Xiaomi não comentou os vazamentos, nem forneceu qualquer cronograma oficial de lançamento para o Redmi 12. No entanto, é esperado que o anúncio se dê já no próximo mês. O preço inicial informado na página foi de 209 € — equivalente a R$ 1.098 em conversão direta sem impostos. Não há informações sobre a chegada do aparelho ao Brasil.