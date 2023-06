Youtuber congela celulares Xiaomi, iPhone e Galaxy; veja o resultado

Em geral, os smartphones Apple , Samsung e Xiaomi tiveram boa repercussão, o que era esperado, em partes, por conta da proteção contra água e poeira que eles carregam em suas fichas técnicas. O destaque, contudo, foi para o representante da fabricante sul-coreana, que, além de resistir ao teste, emitiu um alerta para possíveis riscos de recarga via USB após contato com a água.

Ainda que a certificação IP68 marque presença nas configurações dos telefones, ela pode não ser suficiente para algumas condições, como exposição à água salgada ou situações extremas — que podem ir além das seis horas de congelamento. Por isso, recomenda-se evitar o contato dos aparelhos com líquidos em geral, principalmente porque a garantia não costuma cobrir incidentes do tipo.

Também vale dizer que resistência à água não é o mesmo que à prova d’água e, enquanto um evita consequências negativas em caso de exposição a líquidos, o outro permite o contato com eles independentemente do tempo, com maior flexibilidade em relação a profundidade, pressão e frequência. Geralmente, os smartphones se enquadram apenas na primeira categoria — por isso, é preciso dispor da função IP68 com cautela.