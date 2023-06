The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom já é o segundo jogo mais vendido do ano nos Estados Unidos, segundo os dados do grupo Circana (antes conhecido como NPD Group), que registra as vendas de games. A aguardada sequência de Breath of the Wild foi lançada para o Nintendo Switch no dia 12 de maio e dominou o mês em vendas, atrás apenas de Hogwarts Legacy , RPG de mundo aberto baseado na franquia Harry Potter. Vale ressaltar que estas são apenas as vendas físicas do jogo da Nintendo . A empresa japonesa não divulga suas vendas digitais, ou seja, os números totais podem ser ainda maiores.

De acordo com o analista do grupo Circana, Mat Piscatella, o sucesso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom levou a um crescimento de vendas em todos os segmentos do mercado: jogos, hardware (consoles) e acessórios. O frisson gerado pela sequência também aumentou as vendas de seu antecessor, Breath of the Wild, que saiu da 28ª posição em abril para a 13ª, integrando os 20 jogos mais vendidos do mês de maio. Segundo o grupo Circana, foram gastos mais de US$ 338 milhões (em torno de R$ 1,6 bilhão) em maio, um valor recorde que não era visto neste período desde 2008.

O lançamento de Tears of the Kingdom também colocou o Nintendo Switch no topo dos hardwares, tanto em unidades vendidas quanto em dólares por transação (Dollar Sales), posição normalmente ocupada pelo PlayStation 5 (PS5). O novo Zelda foi o único novo título a integrar o Top 20 de maio. Ele superou títulos como Star Wars Jedi: Survivor, que ficou agora em terceira posição após dominar o mês de abril, e Resident Evil 4 Remake que caiu para a 9ª posição após ter estado no topo em março quando foi lançado.

Para fins de comparação, Hogwarts Legacy foi lançado dia 10 de fevereiro no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Steam e Epic Games Store). O game ganhou um impulso de vendas em maio, saltando da 6ª para 2ª posição, após o lançamento das novas versões para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One. Até o final do ano o jogo chegará também ao Nintendo Switch, com data marcada para 14 de novembro.

As vendas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom superaram recordes da própria Nintendo, ao atingir 10 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias. O game se tornou o título da empresa que mais rápido chegou à marca em qualquer de suas plataformas já lançadas, tanto nos mercados das Américas quanto da Europa. Ele também se mostrou sucesso de crítica, se tornando o game mais bem avaliado de 2023 até agora.

Video Games Chronicle, IGN

