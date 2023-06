Zelda Tears of The Kingdom: veja os novos poderes e saiba como aproveitar

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é a sequência para Nintendo Switch do popular game de ação e aventura Breath of the Wild, apresentando mecânicas inéditas para os jogadores. O protagonista ganhou quatro novos poderes: Ultrahand, Fuse, Ascend e Recall. Essas técnicas são obtidas já nos primeiros templos (Shrines), ainda na área de tutorial do jogo, a Great Sky Island, durante a missão The Closed Door. No passo a passo, as três primeiras serão exigidas para abrir a porta e, então, a quarta, Recall, será oferecida após abri-la. A seguir, confira mais detalhes sobre as novas habilidades e algumas formas de uso.