4ª temporada de Sex Education ganha data de lançamento e teaser

A nova temporada de Sex Education havia sido anunciada pela Netflix em abril, durante um evento privado do serviço de streaming. No entanto, uma data de lançamento não havia sido divulgada, somente uma previsão para entre setembro e dezembro. Logo depois, começaram a circular notícias de que os atores Ncuti Gatwa (Eric) e Emma Mackey (Maeve), que estão no elenco de Barbie, fariam sua última aparição na nova season, deixando fãs apreensivos pelo destino do seriado.