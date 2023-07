87% dos jogos clássicos não podem mais ser jogados hoje, diz estudo

Os jogos clássicos estão, em sua maioria, indisponíveis para serem jogados atualmente. Um estudo da organização de preservação de jogos, Video Game History Foundation, em parceria com o Software Preservation Network, chegou à conclusão que 87% dos games mais antigos já lançados nos Estados Unidos não são mais encontrados no mercado. A pesquisa conduzida por Phil Salvador foi publicada nesta última terça-feira (10) como um ponto de partida para convencer órgãos dos EUA a mudar as regras sobre a preservação de games. Segundo o estudo, quase 9 em cada 10 jogos desaparecem com o tempo e apenas 12% da biblioteca do PlayStation 2 está disponível atualmente.

O estudo de mais de 40 páginas é o primeiro do tipo sobre disponibilidade comercial de jogos clássicos, definidos no documento como títulos publicados antes de 2010 nos EUA. A pesquisa começou com uma amostra de 1.500 jogos aleatórios e se estendeu até 4 mil jogos em sua conclusão. Os analistas consideraram os sistemas em três diferentes categorias:

Abandonado: é o caso do Commodore 64, produto de 1982 que atrai pouco interesse nos dias atuais;

Negligenciado: categoria que engloba dispositivos parecidos com o Game Boy de 1989, que ainda apresentam apresentam interesse comercial, mas poucos jogos para comprar hoje;

Ativo: grupo de consoles que contam com muitos de seus jogos relançados comercialmente, como o PlayStation 2.

A pesquisa levou em consideração também o relançamento por remasters e remakes, desde que não alterassem demais o conteúdo dos jogos originais a ponto de serem jogos diferentes, como Resident Evil 4 Remake ou Dead Space (Remake). Apesar de o PlayStation 2 ser considerado "ativo", a pesquisa aponta que apenas 12% de toda a sua biblioteca pode ser adquirida atualmente. Os números são ainda menores para outros consoles, com 5,87% da biblioteca do Game Boy (incluindo Game Boy Color e Game Boy Advance) e somente 4,5% dos jogos do Commodore 64.

O nível de conservação de games estaria um pouco acima de áudios anteriores à Segunda Guerra Mundial, dos quais 10% foram conservados, e abaixo de filmes mudos dos Estados Unidos com 14%. Isso significa que jogos lançados nos anos 80, 90 e 2000 já são mais difíceis de acessar que películas da época de Charles Chaplin e Buster Keaton. A porcentagem é ainda mais assustadora com jogos lançados antes de 1985, dos quais apenas 3% ainda são comercializados.

Segundo a conclusão da pesquisa, a perspectiva é que a preservação dos jogos só piore conforme as lojas digitais forem fechadas. Quando o eShop do Nintendo Wii U e Nintendo 3DS encerrou suas atividades, estima-se que 1.000 jogos foram perdidos e a circulação de jogos de Game Boy caiu de 12,3% para os 5,87% mencionados. Algo semelhante deverá ocorrer quando forem fechadas as lojas digitais do PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Vita.

O codiretor do Video Game History Foundation, Kelsey Lewin, menciona que os usuários que queiram jogar os títulos que não estão disponíveis no mercado apenas têm a opção de comprar os consoles originais, viajar até uma biblioteca que tenha o título em seu acervo ou apelar para a pirataria.

O objetivo do estudo é conseguir isenções maiores para bibliotecas e fundações de preservação de jogos, como o Video Game History Foundation, que estão tentando mudar as leis desde 2012. Segundo o modelo atual, bibliotecas dos EUA apenas podem oferecer jogos dentro do recinto, uma limitação maior do que a exigida para livros, filmes ou músicas.

