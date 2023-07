Acorda, Carlo!: conheça nova animação da Netflix do criador de Irmão do Jorel

Acorda, Carlo! é a nova série de animação brasileira feita pela Netflix. Lançada no último dia 6 de julho, a série é uma criação de Juliano Enrico, também responsável por Irmão do Jorel, da Cartoon Network. A trama é protagonizada por Carlo, um menino que após ficar adormecido por mais de duas décadas, ainda tem sete anos e agora convive com amigos totalmente diferentes dos que conhecia antes.