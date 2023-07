Advogado usa ChatGPT para fazer pesquisa jurídica e é multado em R$ 24 mil; entenda

Um advogado usou o ChatGPT para fazer uma pesquisa jurídica e deve pagar uma multa de US$ 5 mil (cerca de R$ 24 mil, em conversão direta) por apresentar informações falsas diante de um juiz. O caso aconteceu em maio deste ano, nos Estados Unidos. De acordo com o juiz que concedeu a sentença, Steven A. Schwartz violou um "preceito básico" do sistema jurídico americano ao levarem dados irreais para a corte.

O advogado, que tem mais de 30 anos de experiência na função, afirmou em entrevista ao portal BBC News que "não tinha ciência" de que a inteligência artificial seria capaz de fornecer conteúdos falsos. A seguir, veja mais detalhes do caso.

Advogados usam ChatGPT para tentar defender cliente e são multados em R$ 24 mil; entenda o caso

De acordo com informações apuradas pela BBC e pelo The New York Times, Steven A. Schwartz representava um cliente junto com Peter LoDuca, outro advogado que trabalhava no mesmo caso. O processo foi aberto contra uma companhia aérea após o cliente ter sofrido uma lesão corporal em 2019. Depois que a companhia pediu o arquivamento do processo por considerar que o tempo de prescrição já havia expirado, os advogados apresentaram uma petição citando processos anteriores para provar que o caso deveria ser julgado.

No entanto, os representantes legais da companhia aérea não foram capazes de localizar os processos mencionados no documento porque as informações contidas na petição eram falsas. O juiz, então, cobrou explicações dos advogados envolvidos e descobriu que a pesquisa feita por um deles (Steven A. Schwartz) foi realizada através do ChatGPT.

O autor da pesquisa, que advoga há mais de 30 anos, foi quem fez o levantamento contendo as informações falsas. Em entrevista à BBC, ele declarou que lamenta ter usado a inteligência artificial para fazer a pesquisa, afirmando que não estava ciente de que o chatbot poderia fornecer dados incorretos. Além disso, esclareceu que o Sr. LoDuca, o outro advogado, não fez parte da pesquisa e não tinha conhecimento de como ela havia sido realizada.

Advogados são 'enganados' por ChatGPT e apresentam informações falsas em tribunal, nos EUA

No dia 8 de junho, os legistas foram encaminhados à uma audiência com o juiz do caso, que impôs uma multa de US$ 5 mil (cerca de R$ 24 mil, considerando o câmbio do dia de publicação desta matéria) aos dois. A autoridade criticou a atitude dos juristas e declarou que eles agiram de má fé ao apresentar os casos falsos. Além disso, o magistrado ainda solicitou que os advogados enviassem uma carta para todos os juízes que foram mencionados no documento falso.

Ao The New York Times, Stephen Gillers, professor de ética jurídica da Escola de Direito da Universidade de Nova York, comentou que Steven e Peter "serão para sempre lembrados como os advogados que foram enganados pelo ChatGPT".

Por que é preciso ter cuidado ao usar o ChatGPT?

O ChatGPT é confiável? Entenda limitações da ferramenta

O ChatGPT pode simplificar pesquisas e é capaz de oferecer conteúdos bem completos sobre os mais diversos assuntos, mas o seu uso requer alguns cuidados. O primeiro ponto a se destacar é que a inteligência artificial só tem acesso a uma base de dados até o ano de 2021, ou seja, é possível que o chatbot retorne solicitações com informações que já estão desatualizadas.

Além disso, como o chatbot da OpenAI gera respostas a partir de textos disponíveis na internet, é possível que algumas informações fornecidas por ela estejam incorretas. Por isso, é recomendado que os dados sejam sempre verificados antes de serem compartilhados para impedir a disseminação de desinformação e notícias falsas.

Com informações de BBC e The New York Times

