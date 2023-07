AirPods 'do futuro' podem aprender gestos do usuário com machine learning

Uma nova patente concedida à Apple abre a possibilidade de que os futuros AirPods possam contar com sensores de movimento capazes de aprender gestos específicos de cada usuário a partir de machine learning . De acordo com o documento, repercutido nesta quinta-feira (18) pelo site especializado Apple Insider, os fones de ouvido passariam por um período de observação e aprendizagem dos movimentos do usuário por meio de diversos sensores. Após isso, seria possível controlar o acessório com gestos específicos de cada um.

Segundo a publicação, a patente poderia servir para qualquer tipo de eletrônico lançado pela Apple. No entanto, entende-se que os maiores beneficiados pela novidade devem ser os AirPods, que não possuem espaço suficiente para botões. Com a técnica, um dispositivo pode reagir como se tivesse uma superfície sensível ao toque, captando os movimentos do usuário.

A patente com o nome “Reconhecimento de Gestos baseado em Aprendizagem de Máquina" abrange sensores de movimento, proximidade, temperatura e ópticos. De acordo com o documento, é possível que eles trabalhem em conjunto ou individualmente para “entender” o que um sinal do usuário quer dizer e realizar uma ação de resposta.

Com a tecnologia, a Apple poderia simular uma superfície sensível ao toque em seu fone de ouvido. No exemplo dado pelo site Apple Insider, o microfone dos AirPods poderia "ouvir" o contato do dedo com o aparelho para entender que houve um toque e acionar o comando, assim como o sensor óptico poderia ser capaz de perceber a ausência de luz quando o usuário cobre o acessório com a sua mão e assim realizar uma ação.

Como os AirPods saberão que o usuário levou a mão até a altura de sua orelha apenas para coçá-la e não para pausar uma música? Neste ponto entra o chamado machine learning. Após um período de treinamento, o dispositivo será capaz de “entender” qual ação o usuário deseja realizar naquele momento, utilizando a combinação de dois ou mais sensores, trabalhando ao mesmo tempo.

Utilizando um princípio parecido, captando gestos do usuário com as mãos para realizar interações, a Apple também registrou uma patente na última semana que pode permitir que o usuário troque de canal em um dongle Apple TV apenas com o movimento do braço, ou de algum objeto em suas mãos. Desta forma, o usuário poderia utilizar qualquer objeto não eletrônico, como um livro ou até um pedaço de madeira, para ser o seu controle remoto, quando o usuário perder o acessório debaixo das almofadas.

