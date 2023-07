AirPods Max podem ganhar USB-C e recursos dos AirPods Pro

A Apple vem trocando as portas Lightning de todos os seus produtos devido às novas exigências da União Europeia, e fortes rumores propagados durante o ano indicam que o iPhone 15 será o primeiro celular da empresa a receber a conexão USB-C. No começo de julho, um outro rumor indicava que os AirPods Pro também deveriam receber a conexão universal, para seguir o mesmo padrão do iPhone 15. Portanto, além dos fones de ouvido da marca Beats e dos AirPods Pro, é natural pensar que os próximos AirPods Max também devem receber a porta.

2 de 2 Nova geração do AirPods Max deve ter entrada USB-C, chip H2 e cancelamento de ruído melhorado — Foto: Divulgação/Apple Nova geração do AirPods Max deve ter entrada USB-C, chip H2 e cancelamento de ruído melhorado — Foto: Divulgação/Apple

Além da entrada USB-C, é possível que os AirPods Max contem com um selo de autenticação para a tecnologia lossless de áudio, que não está presente na geração atual. Este recurso, que estreou no Beats Studio Pro, tende a emitir um som sem perdas para o usuário, já que permite uma conversão do áudio digital para o analógico sem interferências — quando associado a um conversor de áudio DAC. Com a entrada Lightning padrão da Apple, isto não era possível.

Outra novidade que deve aparecer nos AirPods Max é o Modo Transparência Adaptativo. Presente nos AirPods Pro 2, este recurso promete reduzir ruídos do ambiente, mas permitindo que o usuário se mantenha alerta e possa conversar sem dificuldades. O site MacRumors também acredita que os AirPods Max 2 devem ser capazes de usar os microfones do aparelho para aumentar o volume da pessoa com quem o usuário está falando em sua frente.

Com informações de 9to5Mac e MacRumors

