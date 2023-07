AirPods Pro podem ganhar novo conector por causa do iPhone 15

A Apple pode estar desenvolvendo um novo estojo para os AirPods Pro 2 com a entrada USB-C . A possível mudança viria para acompanhar o iPhone 15 , que também deve passar a adotar o padrão como forma de atender às novas exigências de da União Europeia. De acordo com o analista da Bloomberg especializado em Apple, Mark Gurman, além da mudança de conectividade, a Apple estaria estudando novos recursos para tornar os fones de ouvido uma espécie de ferramenta de saúde . Outras mudanças de hardware não estariam previstas para 2023.

A transição de conectividade no case de carregamento dos AirPods Pro 2 já tinha sido ventilada por Ming-Chi Kuo, conhecido analista sobre produtos Apple, em março deste ano. Com a aplicação do USB-C nos fones Bluetooth, a Apple deve abandonar a porta Lightning no mundo todo, pois não seria financeiramente viável produzir dois aparelhos diferentes, cada um com um dos dois tipos de conexões vigentes.

Além do USB-C, Gurman também acredita que os próximos modelos de AirPods Pro podem ter mais recursos relacionados à saúde e à qualidade auditiva do usuário. Desta forma, ele reitera um rumor antigo de que a Apple pretende colocar os seus fones de ouvido para concorrer no segmento dos aparelhos auditivos.

O analista acredita que as próximas gerações devem trazer sensores que podem medir a temperatura corporal pelo canal auditivo — o caminho tende a ser mais preciso do que a medição pelo pulso, como no caso do Apple Watch. Entre as mudanças de software, o iOS 17 deve vir com uma nova ferramenta de teste auditivo, que pode emitir diferentes sons, em frequências e alturas variadas, para detectar possíveis problemas de audição do usuário, de acordo com a matéria da Bloomberg.

As primeiras especulações sobre a troca de conexão no iPhone 15 surgiram em maio de 2022. Embora a empresa não tenha comentado nada a respeito, os rumores sobre a decisão só se intensificaram ao longo dos últimos meses. A nova linha de celulares deve ser anunciada em setembro de 2023.

