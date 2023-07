Alexa ganha comandos especiais para a Copa do Mundo Feminina; veja

Segundo a divulgação da companhia, a Alexa está preparada para receber rotinas personalizadas para a Copa do Mundo Feminina. Ao acionar o comando "Alexa, hora do jogo do Brasil", por exemplo, a Alexa pode mudar as cores das lâmpadas inteligentes conectadas para verde e amarelo e colocar para tocar uma música animada, como forma de criar um “clima” para assistir às partidas.

Da mesma forma, quem tiver o dispositivo Fire TV Stick, poderá utilizar comandos de voz para acionar os aplicativos do Globoplay e YouTube para assistir aos jogos ao vivo. Neste caso, basta ditar com clareza "Alexa, abrir Globoplay" ou "Alexa, abrir Cazé TV no YouTube", respectivamente. Quem tem Claro TV+ poderá ainda pedir à IA para entrar no SporTV no horário do jogo, da mesma maneira.