Amazon Prime Day: caixas de som, fones de ouvido e microfones em oferta

2 de 2 Amazon Prime Day 2023: evento reúne descontos em caixas de som variadas, fones de ouvido e microfones profissionais — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo Amazon Prime Day 2023: evento reúne descontos em caixas de som variadas, fones de ouvido e microfones profissionais — Foto: Bernardo Salcedo/TechTudo

📝 Free Fire no Amazon Prime Gaming funciona no Brasil? Veja no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O HV-H2232D é um headset que chama atenção pelo custo-benefício e por sua iluminação RGB, disponível na lateral de cada concha. O recurso é atrativo especialmente para o público que procura deixar a sua setup mais personalizada. O fone oferece um arco de cabeça acolchoado e ajustes de tamanho, conchas estofadas com tecido sintético e um microfone longo flexível. Na promoção do Prime Day, o fone está disponível por R$ 65, desconto de R$ 25 em relação ao preço original de R$ 90.

O item disponibiliza conectividade cabeada via plug de 3,5 mm para ligar o fone e um cabo USB para alimentar os LEDs. O cabo principal ostenta 2,20 metros de comprimento, enquanto os drivers de cada concha fornecem uma construção de 50 mm. A frequência presente na tecnologia alcança números entre 20 Hz e 20 mil Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a qualidade do material e o conforto proporcionado pelo headset, mas criticam que o áudio é muito baixo.

Prós: custo-benefício e luzes RGB

custo-benefício e luzes RGB Contras: compradores relatam alcance de som baixo

Gostou do produto? Compre aqui ILUMINAÇÃO RGB Havit HV-H2232D R$ 73 IR À LOJA

Todas as ofertas de Havit HV-H2232D × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ILUMINAÇÃO RGB Havit HV-H2232D R$ 73 IR À LOJA

2. JBL Flip Essential 2 - de R$ 598 por R$ 559

A JBL Flip Essential 2 é uma caixa de som da marca especializada em áudio. Ela possui formato cilíndrico vertical e oferece o som JBL Original Pro Sound, que preenche o ambiente e alcance mais profundos, resultando em um pacote compacto. O hardware promete uma potência de 20 Watts, aliados a uma resposta de frequência que oscila entre 65 Hz - 20 KHz. A autonomia da bateria alcança até 10 horas no volume mais alto, e o tecido externo é resistente e próprio para resistir a líquidos.

O produto contém um único botão power na superfície do corpo, entrada USB para alimentação e transmissão de dados, e conectividade Bluetooth 5.1 compatível com dispositivos móveis. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os usuários pontuam a boa reprodução de sons, o alcance por ser uma caixa compacta, mas outros mencionam falhas da conexão com o Bluetooth em pouca distância. Com 6% de desconto na Amazon, o acessório fica disponível por R$ 559.

Prós: portátil e som potente

portátil e som potente Contras: demora para completar a carga de bateria

Gostou do produto? Compre aqui bluetooth JBL Flip Essential 2 R$ 509 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Flip Essential 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. bluetooth JBL Flip Essential 2 R$ 509 IR À LOJA

O HyperX QuadCast é um microfone profissional de confecção em metal preto, mas com acabamentos em um tom vivo de vermelho. O pedestal fornece apoio para o produto, que é encaixado por elásticos que promovem estabilidade e combatem vibrações e choques. O modelo oferece luz LED vermelha que indica quando o item não está mutado. O eletrônico é compatível com PCs convencionais, macOS e até com PS4. Ele possui um cabo de conexão USB, enquanto o design oferta uma entrada P2 para conectar-se a fones de ouvido.

Além disso, o periférico oferta um desenho robusto e vertical, com um botão traseiro que muda a captação entre as modulações estéreo, omnidirecional, cardióide e bidirecional. Este modelo também pode ser acoplado em tripés suspensos. O periférico conta com uma frequência de resposta entre 20 Hz e 20 mil Hz, e pode ser mutado por um simples toque de dedos na parte superior. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, o console pode ser comprado com 21% de desconto, sendo encontrado por cifras que partem de R$ 599, oferta de R$ 160.

Prós: múltiplos padrões de captação de áudio

múltiplos padrões de captação de áudio Contras: usuários reclamam da performance do microfone quando utilizado em ambientes com barulho

Gostou do produto? Compre aqui ANTIVIBRAÇÃO HyperX QuadCast R$ 599 IR À LOJA

Todas as ofertas de HyperX QuadCast × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ANTIVIBRAÇÃO HyperX QuadCast R$ 599 IR À LOJA

O Audio Technica ATH-M40x pode ser mais uma escolha para quem procura um headset com áudio profissional sem precisar investir muito. De acordo as especificações da fabricante, estes fones apresentam um alto conforto por ser extra-auriculares, eles possuem revestimento acolchoado e estrutura confeccionada em alumínio. Além disso, seu desenho circum-aural contorna ao redor das orelhas e proporciona excelente isolamento sonoro em ambientes com muito ruído

Dobrável, ele possui drivers de 40 mm com ímãs de terra-rara e bobinas de som com fio de cobre revestido com alumínio. Sua conexão é feita através de cabos desconectáveis com três tamanhos. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam o custo-benefício e conforto após um uso prolongado. No entanto, os cabos desconectáveis tende a apresentar problemas de conexão. Durante o Prime Day, ele pode ser adquirido por R$ 680, com uma redução de 38%.

Prós: custo-benefícios

custo-benefícios Contras: cabos desconectáveis apresentam erro de conexão

Gostou do produto? Compre aqui driver de 40 mm Audio-Technica ATH-M40x R$ 680 IR À LOJA

Todas as ofertas de Audio-Technica ATH-M40x × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. driver de 40 mm Audio-Technica ATH-M40x R$ 680 IR À LOJA

5. WAAW by Alok BOOM 100SB - de R$ 829 por R$ 750

A WAAW by Alok BOOM 100SB é uma caixa de som Bluetooth assinada pelo DJ Alok que promete uma qualidade sonora profissional. O modelo no formato cilindro possui 4 drivers de alta performance em sua estrutura, que com a potência de 40W RMS oferece um som nítido e imersivo para seus usuários. Já sua resposta em frequência é de 65Hz – 20kHz. Na promoção do Prime Day, a caixa de som está disponível por R$ 750, desconto de R$ 79 em relação ao preço original de R$ 829.

O dispositivo apresenta conectividade Bluetooth 5.0, tem certificação IPX7 de resistência à água, podendo ser utilizado na piscina ou áreas externas e conta com até 20 horas de reprodução, no volume máximo, sendo uma opção interessante para aqueles que querem ficar um bom tempo afastado das tomadas. Além disso, a caixa pesa pouco menos de 2 kg e é uma opção compacta e leve. Avaliada em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacam o alto alcance do Bluetooth, que permite uma distância de até 10 metros.

Prós: tamanho compacto, potência de 40W RMS e certificação IPX7

tamanho compacto, potência de 40W RMS e certificação IPX7 Contras: usuários não recomendam para área externa devido ao som baixo

Gostou do produto? Compre aqui bluetooth 5.0 WAAW by Alok BOOM 100SB R$ 699 IR À LOJA

Todas as ofertas de WAAW by Alok BOOM 100SB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. bluetooth 5.0 WAAW by Alok BOOM 100SB R$ 699 IR À LOJA

O modelo Yeti é um microfone premium que promete som nítido por meio das três cápsulas condensadoras. O modelo pode ser uma boa opção para a transmissão de podcasts, chamadas pelo PC e streaming, sendo uma escolha interessante para quem procura um modelo versátil. O periférico oferece quatro padrões de captação, podendo ser utilizado tanto em gravações individuais quanto em grupos. Além disso, ele possui as configurações: cardioide, omnidirecional, bidirecional e estéreo.

A conexão do dispositivo é feita por meio de um cabo USB operado pela tecnologia Plug & Play. Assim, não há necessidade de instalar drivers no computador. O acessório contém um botão mudo que interrompe a captação da voz e um botão para ajuste do volume do microfone de retorno que pode ser conectado na parte inferior do aparelho. Durante a semana do Prime Day, o modelo recebeu 37% de desconto do seu valor original, podendo ser encomendado por R$ 499, o menor preço nos últimos 30 dias. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacam os seus padrões de captação e o custo-benefício.

Prós: quatro padrões de captação

quatro padrões de captação Contras: não acompanha cabo USB

Gostou do produto? Compre aqui DESIGN GIRATÓRIO Blue Yeti R$ 499 IR À LOJA

Todas as ofertas de Blue Yeti × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DESIGN GIRATÓRIO Blue Yeti R$ 499 IR À LOJA

7. JBL Tune 710BT - de R$ 429 por R$ 349

O JBL Tune 710BT é um modelo tradicional da marca e uma opção ideal para quem procura por um fone sem fio no estilo headphone. O modelo acompanha o JBL Pure Bass função que permite os usuários a ouvir suas canções com um som mais profundos e direto. Sua conexão Bluetooth 5.0 permite uma fácil e rápida conexão com os dispositivos móveis e multiponto, permitindo que você mude de um dispositivo wireless para outro sem esforço. Além disso, o acessório conta com cancelamento de ruído, botões de controle em sua lateral.

A bateria do dispositivo é uma das maiores da categoria, oferecendo até 50 horas de reprodução com uma única recarga através do carregador USB-C. Os fones levam almofadas e uma haste acolchoada. E para os momentos de emergência, o fone também permite que o usuário continue escutando suas músicas a partir de um cabo de áudio incluso, que acompanha o produto dentro da caixa. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o gadget se encontra com 18% de desconto na Amazon, ficando disponível por R$ 349.

Prós: cancelamento de ruído

cancelamento de ruído Contras: nível de volume baixo

Gostou do produto? Compre aqui 50 horas JBL Tune 710BT R$ 269 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Tune 710BT × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 50 horas JBL Tune 710BT R$ 269 IR À LOJA

A Mondial CM-400 oferece dimensões robustas de 54 cm de altura por 35 cm de largura, pesando cerca de 7 kg. Com um único alto-falante no centro, é possível usufruir de uma potência elevada de 400 TWS e de um sistema de luzes LED. O formato oferece recursos para facilitar o transporte do equipamento, como as rodinhas na PARTE traseira e a alça na parte superior. Com bateria recarregável, a CM-400 pode ser carregada em voltagem 127V e 220V.

A interface de conexão se encontra na parte traseira com uma USB, SD, para microfone e outra auxiliar, além da conexão sem fio. O sistema interno acompanha a tecnologia TWS, que permite conectar duas caixas do mesmo modelo via conectividade Bluetooth. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o poder amplificador da caixa de som. Porém, criticam a ausência de graves durante a reprodução sonora. Com um preço anterior de R$ 489, o item tem um desconto de 20% no Amazon Prime Day e é visto por cifras a partir de R$ 390.

Prós: potência robusta

potência robusta Contras: ausência de graves

Gostou do produto? Compre aqui COM BLUETOOTH Mondial Connect Lights R$ 390 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mondial Connect Lights × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM BLUETOOTH Mondial Connect Lights R$ 390 IR À LOJA

O Astro A10 é um de headset multiplataforma, que conta com saída de áudio P2 e é compatível com PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, macOS e smartphones. O produto conta com revestimento acolchoado na área da faixa de cabeça e dos ouvidos, além de possuir tamanho personalizável e estrutura maleável. O modelo acompanha um microfone unidirecional de 6.0mm. Além disso, traz a função “flip-to-mute”, na qual basta movimentar a haste para abrir ou fechar a captação do microfone e cancelamento de ruído na fala. Já os drivers dinâmicos de 32mm prometem proporcionar comunicação clara e precisa.

O modelo está disponível em duas cores distintas para a escolha do usuário: preto com verde e branco com verde. Além disso, o periférico acompanha um controle de volume removível no cabo, permitindo fazer alterações do áudio sem pausar a partida. Avaliado com uma nota média de 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 60% de suas avaliações. Durante o Prime Day, o gadget recebeu um desconto de R$ 175 no valor original, ficando disponível por R$ 324.

Prós: valor acessível e compatibilidade com variados consoles

valor acessível e compatibilidade com variados consoles Contras: não possui conexão sem fio

Gostou do produto? Compre aqui flip to mute Astro A10 — Cinza R$ 324 IR À LOJA

Todas as ofertas de Astro A10 — Cinza × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. flip to mute Astro A10 — Cinza R$ 324 IR À LOJA

Amazon Prime Day: 6 dicas para aproveitar as promoções na data