A AMD anunciou, nesta quinta-feira (27), o primeiro processador para notebooks com a tecnologia 3D V-Cache. O novo Ryzen 9 7945HX3D conta com um empilhamento vertical de cache , chegando a generosos 144 MB. Na prática, o chip tende a ser em média 15% mais rápido que o modelo sem o recurso, e promete ser o "processador móvel mais rápido do mundo para jogos ", nas palavras da fabricante.

O Ryzen 9 7945HX3D conta ainda com 16 núcleos e 32 threads, com clock que chega a 5,4 GHz no boost. A arquitetura é a avançada Zen 4 da própria AMD, e o TDP padrão é a partir de 55 W. Ele chega primeiro no ROG Strix Scar 17 X3D, novo notebook gamer da Asus.

1 de 2 AMD lança o novo 'processador mais rápido do mundo para jogos' — Foto: Divulgação/AMD AMD lança o novo 'processador mais rápido do mundo para jogos' — Foto: Divulgação/AMD

Com o 3D V-Cache, a promessa é de atingir taxas de quadros mais altas com certa facilidade. Como há mais informações armazenadas em cache, o processador gasta menos tempo para obter os dados. Se precisasse acessar a memória RAM, o chip levaria aproximadamente dez vezes mais, segundo a AMD. Em monitores mais rápidos, a partir de 240 Hz, a diferença tende a ser ainda maior.

Na comparação direta com o Ryzen 9 7945HX, sem o 3D V-Cache, o novo chip supera o irmão na maior parte dos jogos. Ele é em média 15% mais rápido, chegando a 44% mais velocidade em títulos como Cyberpunk 2077 e Deus Ex: Mankind Divided, ou 53% em The Riftbreaker. Os testes foram conduzidos pela própria AMD na resolução 1080p.

2 de 2 ROG Strix Scar 17 será o primeiro notebook com o novo processador AMD — Foto: Divulgação/Asus ROG Strix Scar 17 será o primeiro notebook com o novo processador AMD — Foto: Divulgação/Asus

A tecnologia 3D V-Cache já está presente em desktops desde 2022, entre chips Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Agora, ela chega pela primeira vez a um notebook, começando pelo novo ROG Strix Scar 17 X3D, da Asus, que estará à venda a partir do dia 22 de agosto. O laptop conta com armazenamento em SSD de 1 TB, memória RAM de até 32 GB e placa de vídeo Nvidia que varia até a RTX 4090. O preço da versão com o novo 7945HX3D não consta no site da fabricante até a última atualização desta matéria. Não há previsão de lançamento no Brasil.