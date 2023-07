Anatel autoriza 5G puro em mais de 100 cidades; veja lista

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou que as operadoras de telefonia poderão solicitar a ativação do 5G puro em mais 102 municípios brasileiros a partir do dia 31 de julho. Com a medida, sobe para 1.712 o número de cidades aptas a receber o sinal 5G na faixa de 3,5 GHz. A decisão foi tomada em reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi), que é comandado pela agência.