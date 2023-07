Após cena de sexo, Baldur's Gate 3 sobe 71 posições entre mais vendidos

Vale lembrar que a versão completa de Baldur's Gate 3 chega oficialmente no PC em 3 de agosto, além de ficar disponível para PlayStation 5 (PS5) a partir de 6 de setembro. Por enquanto, ainda não há previsão de lançamento da versão para Xbox Series X e Xbox Series S.

1 de 2 Cena de sexo com urso em Baldur's Gate 3 gerou polêmica e banimento no TikTok, mas também ajudou game a disparar em vendas — Foto: Reprodução/Larian Studios Cena de sexo com urso em Baldur's Gate 3 gerou polêmica e banimento no TikTok, mas também ajudou game a disparar em vendas — Foto: Reprodução/Larian Studios

O aumento das vendas de Baldur's Gate 3 colocou o game abaixo apenas do recente sucesso indie que mistura mergulho e sushi, Dave the Diver, em primeiro lugar, e Battlebit Remastered, versão remasterizada de um clássico FPS com gráficos simples e fácil de jogar. O game de RPG da Larian Studios chegou a ultrapassar games de peso aclamados por público e crítica, como Elden Ring e Red Dead Redemption 2 . É importante ressaltar que a lista considera apenas os jogos pagos, por isso, deixa de fora títulos que são populares, mas gratuitos, como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO).

O game baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons oferece grande liberdade no controle de seus personagens e isso inclui opções de romance e cenas de sexo. Durante a transmissão da Larian Studios os desenvolvedores exibiram o início de um encontro romântico entre os personagens Astarion e o druida Halsin. Por meio de uma série de escolhas de diálogo, é possível, então, convencer o druida a um encontro sexual transformado em urso. Durante a stream, a cena foi cortada com os dizeres "Not Safe to Stream" (Não seguro para transmitir), mas o TikTok ainda assim tirou a live do ar.

2 de 2 Baldur's Gate 3 traz em sua gameplay elementos do famoso RPG Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam Baldur's Gate 3 traz em sua gameplay elementos do famoso RPG Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam