App do iFood vai transmitir jogo da Seleção Feminina de Futebol na Copa; veja

1 de 2 O jogo entre Brasil x França pela Copa do Mundo Feminina de Futebol será transmitido no app do iFood de forma gratuita — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

O jogo entre Brasil x França pela Copa do Mundo Feminina de Futebol será transmitido no app do iFood de forma gratuita — Foto: Mariana Saguias/TechTudo