Apple deve reduzir fabricação do Apple Vision Pro; entenda

A Apple deve reduzir em mais de 50% a produção do headset de realidade mista Vision Pro, de acordo com rumores divulgados nesta segunda-feira (3). Após sete anos de desenvolvimento, o wearable foi lançado em junho, durante a WWDC 2023. Ao que tudo indica, no entanto, a empresa está passando por dificuldades no processo de fabricação do aparelho, o que poderá fazer com que o seu estoque inicial seja bem menor do que o esperado.