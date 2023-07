Apple pode lançar MacBooks com novo chip M3 em outubro, diz analista

A partir de fontes anônimas consultadas por ele, Gurman acredita que a Apple poderá anunciar os novos produtos com chip M3 um mês depois do anúncio do iPhone 15, que deve acontecer em setembro, como de costume. Suas conclusões podem ser encontradas na coluna digital Power On, publicada no último domingo (16).

iMac pode ganhar versão com 30 polegadas de tela e chip M3 — Foto: Divulgação/Apple

Se a cronologia estiver correta, segundo a publicação, a tendência é que a companhia anuncie os novos modelos de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas somente em 2024, já com a evolução do chip para M3 Pro e M3 Max. Assim como nas gerações anteriores da CPU, as edições atualizadas costumam ser mais potentes, ter um clock maior e, por consequência, um grande aumento de performance em relação ao modelo puro.

Outros rumores citados pelo site MacRumors indicam que o chip M3 pode ser fabricado com o processo de 3 nm, ao contrário do M2, que é de 5 nm. Neste caso, quanto menor o número, melhor deve ser a eficiência de energia, o que poderia fazer a bateria durar mais, e trazer uma melhora no desempenho em geral. A fabricação deve ficar por conta da TSMC, empresa com sede em Taiwan parceira da gigante da maçã na produção de processadores.

Para 2024, Gurman analisa que a Apple poderia lançar novos modelos de iPad Pro com tela OLED, que tende a ser mais econômica que o LED normal, e um novo iPad Air com chip atualizado. De acordo com a coluna, também está previsto para o ano que vem um iMac com 30 polegadas de tela, que já estaria em desenvolvimento.

Com informações de 9to5Mac, Bloomberg e MacRumors

