Apple pode quebrar tradição e lançar iPhone 15 em outubro; entenda

O iPhone 15 e os outros modelos da linha devem ser lançados a partir de outubro de 2023, e não em setembro, como é feito tradicionalmente pela Apple . O rumor veio a partir da observação de Wamsi Mohan, analista de valores globais de imóveis do Bank of America. Ele verificou que houve um aumento no prazo de entrega da cadeia de suprimentos responsável por fabricar os componentes do smartphone. De acordo com Wamsi, a apresentação deve ocorrer no quarto trimestre, que compreende os meses entre outubro e dezembro, mas o motivo não foi especificado.

O analista tem um histórico de acerto em suas apostas. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, Mohan previu que a geração 12 do celular da Apple sofreria atraso no lançamento. E ele estava certo: o iPhone 12 só foi lançado em outubro de 2020, junto com o iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Ainda segundo Mohan, o suposto atraso do terceiro trimestre para o quarto pode decepcionar os acionistas de Wall Street, uma vez que a receita da Apple para esse período deve ficar em torno de US$ 87,1 bilhões (R$ 415 bilhões), e não mais em US$ 91,6 bilhões (R$ 436 bilhões), como era previsto. Da mesma forma, o analista prevê a venda de 48 milhões de unidades do novo iPhone nas primeiras semanas após o lançamento, ao contrário dos 51 milhões desejados pelo setor financeiro.

Se os outros rumores divulgados anteriormente estiverem certos, o iPhone 15 pode vir com bateria maior do que a geração anterior, câmera de 48 megapixels e ganhar uma tela com menor consumo de energia. Sobre o iPhone 15 Pro, o aparelho premium deve trazer bordas mais arredondadas, de acordo com suposta renderização vazada em fevereiro, além de botões sensíveis ao toque no lugar do volume.

Vale recordar também que a Apple deverá se adaptar às novas exigências de padronização da União Europeia e trazer celulares com entrada USB-C no lugar do Lightning, tradicionalmente usado pela fabricante. Essa medida também deve se refletir nos futuros lançamentos de fones de ouvido.

