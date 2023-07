Apple Watch salva homem que teve colapso pulmonar após queda; entenda

Um homem foi salvo pelo seu Apple Watch após sofrer uma queda e conseguir ligar para a emergência a partir do smartwatch. O agente de seguros se acidentou perto de Bergen, na Noruega, durante uma corrida que costumava fazer todas as manhãs. O wearable foi essencial para que ele fosse resgatado e pudesse ser atendido. Isso porque o homem não conseguia alcançar seu smartphone devido à dor e aos ferimentos — ele teve colapso pulmonar e as costelas quebradas — e, apesar de estar em uma estrada movimentada, não era visível aos carros que passavam. O caso se soma a uma lista de pessoas salvas pelo eletrônico da Apple ao redor do mundo. Entenda mais detalhes sobre o caso a seguir.