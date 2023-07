Arriscado? Cruzeiro guiado por inteligência artificial já tem data para chegar

Um cruzeiro guiado por inteligência artificial (IA) vai zarpar da Noruega no ano de 2030, segundo relatórios da empresa Hortigruten. O novo conceito foi anunciado no início de junho, e a proposta é que toda a frota de navios da companhia possibilite viagens com emissão zero. A ideia é que os cruzeiros sejam alimentados por energia solar e eólica para diminuir a emissão de poluentes e, além disso, que sejam copilotados por sistemas de IA - que a companhia promete ser totalmente segura!