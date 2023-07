'Attenzione pickpocket': veja as melhores versões do meme que viralizou

"Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici" são expressões que com certeza apareceram no seu caminho nesta semana - isto é, se você abriu o Twitter ou TikTok desde a última segunda-feira (17). As frases em italiano viralizaram pela web após a conta Cittadini Non Distratti, do TikTok, publicar uma série de vídeos em que uma mulher aparece alertando turistas sobre batedores de carteira na Itália. As publicações logo se espalharam pelas redes sociais, gerando uma enxurrada de memes.

Em italiano, "Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici" são expressões que significam "Cuidado com os batedores de carteiras". Nos vídeos publicados pela página, uma mulher anda em pontos turísticos, em meio aos turistas, e começa a gritar as frases, fazendo com que as pessoas entrem em pânico e saiam correndo dos lugares em que estão.

A conta que fez as publicações, Cittadini Non Distratti ("Cidadãos não distraídos", em tradução livre), acumula cerca de 380 mil seguidores no TikTok, mas já existia no Facebook desde meados de 2019 e tem também agora um perfil no Instagram, que já chegou à base de 140 mil followers. Em suas redes, a página busca divulgar furtos cometidos contra turistas em Veneza, na Itália, em uma tentativa de alertar as pessoas sobre a prática.

Porém, como é de se esperar, nas redes sociais, as frases ganharam um novo sentido. Isso porque, tanto no Brasil, quanto em outros países, os usuários aproveitaram as expressões "Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici" para brincar com vários outros tipos de "roubos".

No Twitter, por exemplo, houve quem usasse as frases em italiano para falar de partidas de futebol, figuras públicas e cenas da ficção. Nem mesmo a polêmica dos ingressos para os shows da Taylor Swift no Brasil passaram impune: alguns internautas usaram "Attenzione pickpocket" para brincar com a compra das entradas por cambistas.

Os vídeos da Cittadini Non Distratti podem ser conferidos na página oficial do TikTok (https://www.tiktok.com/@cittadininondistratti2) ou no Instagram (https://www.instagram.com/cittadininondistratti/). Abaixo, confira os melhores memes de "Attenzione pickpocket" e "Attenzione borseggiatrici".

