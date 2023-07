Baldur's Gate 3 e Venba são destaques nos lançamentos da semana

Baldur's Gate 3 e Venba são os destaques nos lançamentos da semana, com o aguardado RPG baseado no universo de Dungeons & Dragons e o acolhedor game de culinária com narrativa. Eles foram acompanhados ainda pelo cômico game de vampiros Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director's Cut, o game de luta de monstros GigaBash, os combates estilo Vampire Survivors de Soul Stalker, a capivara de Flutter Away e mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

1 de 9 Baldur's Gate 3 é um dos lançamentos da semana — Foto: Reprodução/Steam Baldur's Gate 3 é um dos lançamentos da semana — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais são as melhores classes de personagem para jogos RPG? Opine no Fórum do TechTudo

Baldur's Gate 3 - 3 de agosto - PC

Baldur's Gate 3 é o extenso RPG da Larian Studios Games que esteve em acesso antecipado pelos últimos anos. O jogo chegará agora no PC, enquanto as versões para consoles sofreram com alguns atrasos. Sua história é baseada no RPG de mesa Dungeons & Dragons e traz uma aventura original nos Reinos Esquecidos (Forgotten Realms), onde uma invasão de parasitas mentais interdimensionais ameaça o mundo. No papel de um herói resistente ao controle da mente, o jogador precisará investigar, conversar, ganhar aliados e lutar em combates de turnos para impedir a invasão, além de se libertar do parasita ainda em sua mente.

2 de 9 Baldur's Gate 3 traz uma grande aventura de RPG baseada em Dungeons & Dragons com muita liberdade e opções de personalização — Foto: Divulgação/Larian Studios Baldur's Gate 3 traz uma grande aventura de RPG baseada em Dungeons & Dragons com muita liberdade e opções de personalização — Foto: Divulgação/Larian Studios

Venba - 31 de julho - XBSX/S, PS5, XB, SW, PC

A história de Venba conta sobre a protagonista que dá nome ao game, uma mãe da Índia que se muda para o Canadá nos anos 80. Ela tenta manter sua cultura para se conectar com sua família usando a culinária. A jogabilidade do game traz desafios de cozinhar certos pratos típicos como Idlis, Biryani e Dosa, a partir de receitas incompletas de um livro de receitas da família, o que cria uma espécie de quebra-cabeça.

Cada capítulo mostra um momento diferente na vida da família, conforme Venba tenta manter sua relação com seu marido Paavalan e seu filho Kavin, o qual começa a deixar para trás a cultura de sua terra. Venba será lançado diretamente no Xbox Game Pass, sem custos extras para assinantes.

3 de 9 Venba é um jogo de culinária com grande foco em narrativa que conta a história de uma família indiana tentando viver no Canadá — Foto: Reprodução/Steam Venba é um jogo de culinária com grande foco em narrativa que conta a história de uma família indiana tentando viver no Canadá — Foto: Reprodução/Steam

Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director's Cut - 1º de agosto - PS4, SW, PC

Akiba’s Trip: Undead & Undressed é um cômico RPG de ação no qual os jogadores visitam a região japonesa de Akihabara, enquanto enfrentam uma infestação de vampiros modernos. Estas criaturas, chamadas de Synthisters, são criaturas que se alimentam da população e apenas podem ser destruídos por luz do sol direta. Para derrotá-los, jogadores terão que usar uma série de objetos que encontrarem, como armas, como guarda-chuvas, maletas e teclados, enfraquecendo as roupas dos inimigos para então arrancá-las e deixar que o sol os transforme em cinzas.

A nova edição Director's Cut trará uma nova história e um novo final para o game focado na personagem Kati, que despertará um grande poder oculto. Akiba's Trip: Undead and Undressed Director's Cut será lançado para Nintendo Switch por R$ 109,99. No PlayStation 4 (PS4) e PC (Steam), o novo conteúdo será lançado como um DLC.

4 de 9 Em Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut jogadores precisam lutar contra vampiros e despi-los para eliminá-los com a luz do sol — Foto: Reprodução/Steam Em Akiba's Trip: Undead & Undressed Director's Cut jogadores precisam lutar contra vampiros e despi-los para eliminá-los com a luz do sol — Foto: Reprodução/Steam

GigaBash - 4 de agosto - SW

GigaBash é um game de luta em arena baseado nos clássicos filmes de monstros gigantes "Kaiju". Os jogadores encarnam poderosos robôs e monstros para se encararem em combates de até quatro pessoas. As criaturas batalham em diversas fases com armadilhas próprias, enquanto causam destruição e usam objetos ao seu redor como armas improvisadas, como transformar uma torre de rádio em porrete. Causar dano suficiente aos seus oponentes fará seu monstro evoluir para o Titânico Classe S e devastar tudo pelo caminho. O multiplayer do jogo pode ser local e também online. GigaBash está disponível para Nintendo Switch por R$ 99.

5 de 9 GigaBash é um jogo de luta multiplayer em arena com monstros gigantes Kaiju, robôs e mais que chega agora também ao Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store GigaBash é um jogo de luta multiplayer em arena com monstros gigantes Kaiju, robôs e mais que chega agora também ao Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Soul Stalker - 4 de agosto - PC

Desenvolvido através de uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter, Soul Stalker chega em acesso antecipado no Steam com uma experiência semelhante a Vampire Survivors e uma pitada de Slay the Spire. No game, usuários escolhem entre um dos vários membros da Soul Stalker Society, guerreiros capazes de enfrentar hordas de fantasmas que atormentam pessoas vulneráveis. Os ataques do jogador são automáticos e é possível escolher o caminho da sua jornada por um mapa, além de fortalecer suas armas e artefatos para ficar cada vez mais forte.

O game conta com a mesma equipe de The Unbound Ghost, charmoso RPG que ficou preso em uma disputa legal com a publicadora do jogo, e também traz o mesmo estilo visual que mistura 2D e 3D inspirado pela franquia Paper Mario da Nintendo. Soul Stalker foi desenvolvido através de uma campanha de financiamento coletivo no site Kickstarter, mas deve permanecer em desenvolvimento com a comunidade por mais 4 meses a 1 ano. Futuramente o jogo sairá também no Nintendo Switch.

6 de 9 Soul Stalker é um caótico jogo de ação em arena semelhante a Vampire Survivors, mas com visual de Paper Mario — Foto: Reprodução/Steam Soul Stalker é um caótico jogo de ação em arena semelhante a Vampire Survivors, mas com visual de Paper Mario — Foto: Reprodução/Steam

Flutter Away - 3 de agosto - SW, PC

Flutter Away é um game relaxante que se passa na Amazônia, no qual jogadores estudam borboletas no meio da floresta sem se preocupar com perigos ou inimigos. A aventura se estende por 5 dias, em que poderão interagir com objetos, colecionar cogumelos e usar gravetos para atrair diferentes tipos de borboleta. Em sua jornada será possível também encontrar uma misteriosa capivara e tentar descobrir qual o seu segredo. Flutter Away está disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99.

7 de 9 Flutter Away é um jogo relaxante sobre estudar borboletas e outros animais que surgem durante sua jornada de 5 dias — Foto: Reprodução/Steam Flutter Away é um jogo relaxante sobre estudar borboletas e outros animais que surgem durante sua jornada de 5 dias — Foto: Reprodução/Steam

Tiny Thor - 3 de agosto - SW

Tiny Thor é um jogo de plataforma retrô com visuais 16 Bits da época do Super Nintendo e Mega Drive, que traz uma aventura com uma versão mais jovem do herói da mitologia nórdica. Jogadores terão que realizar saltos precisos e enfrentar inimigos que não querem que o jovem deus chegue à maioridade, além de poderem empunhar seu poderoso martelo Mjolnir.

A arma conta com vários usos criativos que envolvem arremessá-la, deixar que ricocheteie pelo cenário e depois retorne para suas mãos. Ao longo de mais de 30 fases e batalhas contra chefes, novas habilidade serão destravadas, aumentando ainda mais o desafio. Tiny Thor está disponível para Nintendo Switch por R$ 59,99.

8 de 9 Tiny Thor é um jogo de plataforma com visual retrô 16 Bits como da época do Super Nintendo, mas com mecânicas criativas usando o martelo Mjolnir — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Tiny Thor é um jogo de plataforma com visual retrô 16 Bits como da época do Super Nintendo, mas com mecânicas criativas usando o martelo Mjolnir — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Cornucopia - 31 de julho - PC

Cornucopia apresenta um tradicional simulador de fazenda, mas com visuais peculiares e únicos. O mundo do game é apresentado em 3D, mas os personagens são 2D no estilo retrô e finos, como se fossem feitos de papel. O desafio do game traz a tradicional administração de uma fazenda popularizada por games como Harvest Moon e Stardew Valley, com plantações, criação de animais e mais. É possível desenvolver relacionamentos com personagens para revelar suas histórias e há também combates e chefes para enfrentar. O jogo chega para PC em acesso antecipado.

9 de 9 Cornucopia é um simulador de fazenda em acesso antecipado que traz um visual que mistura 2D e 3D como Paper Mario — Foto: Reprodução/Steam Cornucopia é um simulador de fazenda em acesso antecipado que traz um visual que mistura 2D e 3D como Paper Mario — Foto: Reprodução/Steam

🎥 5 jogos que são considerados os melhores da história e você não sabia!